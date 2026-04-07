Artemis II inicia regreso a la Tierra tras histórico sobrevuelo lunar

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La misión Artemis II inicia su retorno a la Tierra tras completar el sobrevuelo lunar más lejano.

La tripulación presenció un eclipse solar total desde el espacio y superó el récord de distancia.

Los astronautas realizaron descripciones detalladas de la superficie lunar.

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA comenzaron el viaje de regreso a la Tierra tras completar un sobrevuelo lunar sin precedentes. La ruta elegida, conocida como “trayectoria de retorno libre”, aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna para reducir el consumo de combustible. Este recorrido en forma de ocho marca un hito en la exploración espacial, pues llevó a la tripulación más lejos de lo que lo haya hecho ningún ser humano.

Durante el vuelo, la nave Orion perdió comunicación con el control de misión en Houston por unos 40 minutos, al pasar detrás de la cara oculta de la Luna. La desconexión estaba prevista y fue restablecida sin incidentes. “Es estupendo volver a tener noticias de la Tierra”, expresó la astronauta Christina Koch al recuperar el contacto.

Eclipse y récord de distancia

El sobrevuelo permitió a la tripulación presenciar un eclipse solar total desde el espacio, cuando la Luna bloqueó brevemente la luz del Sol. “Acabamos de pasar a la ciencia ficción. Parece irreal”, comentó el piloto Victor Glover, mientras observaban la atmósfera exterior de la estrella.

Además, Artemis II superó el récord de distancia establecido por la misión Apolo 13 en 1970. La nave alcanzó los 406.778 kilómetros desde la Tierra, superando en más de 6.600 kilómetros la marca anterior. Este logro reafirma la capacidad de la NASA para llevar a los astronautas a zonas del espacio nunca antes exploradas por humanos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación por “hacer historia” y destacó que “han hecho que todo el país se sienta increíblemente orgulloso”. Los calificó como “pioneros modernos” y elogió su valentía

Observaciones lunares inéditas

Los astronautas Koch, Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen dedicaron más de seis horas a observar y documentar la superficie lunar. Hansen describió la experiencia como “increíble” y desafió a futuras generaciones a superar este récord. Glover, por su parte, detalló el terminador lunar, la línea que divide la noche y el día en el satélite, ofreciendo un retrato vívido para los científicos en la Tierra

El comandante Reid Wiseman observa la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna.NASA

La científica principal de la misión, Kelsey Young, celebró las descripciones: “Ese tipo de observaciones son algo que solo los humanos pueden aportar”. Koch añadió una representación poética de los cráteres, comparándolos con una lámpara perforada que deja pasar la luz.

Camino hacia futuras misiones

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA hacia la Luna desde el Apolo 17 en 1972. Su éxito sienta las bases para Artemis III, prevista para 2027, que practicará el acoplamiento con módulos de aterrizaje lunar en órbita terrestre.

Posteriormente, Artemis IV en 2028 llevará a dos astronautas a alunizar cerca del polo sur lunar, un objetivo clave para la exploración sostenida del satélite.

El regreso de Artemis II marca un paso decisivo en el programa Artemis, que busca establecer presencia humana permanente en la Luna y preparar el camino hacia Marte.