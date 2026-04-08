Swifties en el espacio: las referencias a Taylor Swift que rodean la misión Artemis II

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La misión Artemis II inició el 1 de abril, con una duración programada de 10 días.

La tripulación ha hecho uso de referencias a la cultura pop, lo que incluye películas como 'Proyect Hail Mary'.

En medio de uno de los hitos más importantes de la exploración espacial reciente, la misión Artemis II de la NASA no solo ha captado la atención por sus avances técnicos, sino también por los momentos más humanos que han emergido alrededor de su tripulación. A medida que la nave Orion avanza en su recorrido, pequeñas escenas de cotidianidad, gestos personales y referencias culturales han permitido conocer un lado más cercano de quienes están protagonizando este viaje histórico.

En ese contexto, la cultura pop y en particular el universo de Taylor Swift, ha comenzado a colarse de forma inesperada en la narrativa de la misión. Tanto desde las redes oficiales de la NASA como desde la propia tripulación, distintos guiños han convertido a Swift en una presencia recurrente dentro de esta "campaña" mediática que acompaña el viaje, conectando la exploración espacial con una generación profundamente marcada por el fenómeno swiftie.

Cuáles han sido los guiños swifties dentro de Artemis II

Más allá de lo anecdótico, las referencias a Taylor Swift han sido constantes y, en algunos casos, bastante explícitas. Estos son algunos de los momentos que han captado la atención de los fanáticos:

Friendship bracelets en órbita

Un símbolo de los swifties se introduce en una de las misiones más ambiciosas de la NASA.EXPRESO

Popularizados durante el The Eras Tour, las "friendship bracelets" en la narrativa de Swift tienen su origen en la canción You're On Your Own, Kid del álbum Midnights de 2022, la frase "así que haz las pulseras de la amistad" fue motor suficiente para iniciar la tradición de intercambiar este accesorio durante los conciertos y sus posteriores proyecciones en cines.

Una iniciativa que llegó hasta la luna, cuando durante las transmisiones desde la nave, miembros de la tripulación incluida Christina Koch, fueron vistos usando pulseras de la amistad, de hecho uno de los tripulantes dio gran énfasis al detalle culminando con el típico gesto del corazón de la era Fearless.

'In my moon era': el lenguaje de Swift llega a la NASA

Lo cierto es que, de igual manera la propia NASA adoptó el tono del fandom en redes sociales, utilizando frases como "in my moon era" para referirse a esta nueva etapa de exploración. Una apropiación clara del lenguaje de las "eras" popularizado por Swift de esta misma gira, que ya es reconocida como "la más grande de todos los tiempos".

La agencia espacial adopta el imaginario de las "eras" para narrar su trayectoria a la Luna.EXPRESO

La respuesta a Travis Kelce

Asimismo, el cruce entre fandoms se amplificó aún más cuando nuevamente la cuenta de la NASA reaccionó a una publicación de 2010 en X, que tiene como autor a Travis Kelce, el prometido de la cantante. En la publicación original el jugador de fútbol americano elogiaba el cómo se veía la luna; mientras que la agencia respondío citando parte de la canción de apertura de la gira, Miss Americana & The Heartbreak Prince: "it’s been a long time coming".

El cruce entre música, deporte y espacio amplifica el alcance cultural de la misión.EXPRESO

Más allá de Swift: la cultura pop viaja al espacio

Aunque las referencias a Taylor Swift han sido las más comentadas, no son las únicas. La misión Artemis II también ha incorporado múltiples guiños a la cultura pop contemporánea, especialmente a través de la música que acompaña a la tripulación durante el viaje.

Siguiendo la tradición de los wake-up calls, distintas canciones han sonado durante las transmisiones, incluyendo artistas de la generación Z que dominan el panorama actual. Temas como Pink Pony Club de Chappell Roan o Tokyo Drifting de Glass Animals han formado parte del ambiente sonoro de la misión, generando momentos virales y acercando la experiencia espacial a nuevas audiencias.

Este cruce entre ciencia y cultura no solo humaniza a la tripulación, sino que también amplifica el alcance mediático del proyecto. En un escenario donde cada transmisión puede convertirse en tendencia, Artemis II no solo marca un avance en la exploración lunar, sino también en la forma en que estas historias se conectan con el público.