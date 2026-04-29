Cambios en la Judicatura: así queda el organismo tras la llegada de Mercedes Caicedo

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mercedes Caicedo será posesionada este miércoles 29 de abril como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura.

Ramón Echaiz también será oficializado como vocal suplente del Consejo de la Judicatura.

A partir del miércoles 29 de abril, el Pleno de la Judicatura funcionará con sus cinco vocales: Mercedes Caicedo, Damián Larco, Alfredo Cuadros, Magaly Ruiz, Fabián Fabara.

Este miércoles 29 de abril, la Asamblea Nacional posesionará a Mercedes Caicedo Aldaz como nueva presidenta del Consejo de la Judicatura. En el acto también se oficializará a Ramón Echaiz como vocal suplente.

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Mercedes Caicedo: Elección envuelta en críticas

La elección de Caicedo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) estuvo envuelta en críticas. Tras la censura y destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el 18 de febrero del 2026 por parte de la Asamblea, el cargo debía recaer en Alexandra Villacís, vocal suplente designada.

Para revertir la inhabilidad registrada en su contra, Villacís inició varias acciones legales con el fin de demostrar que no tenía sustento. Incluso logró una sentencia constitucional que disponía al Ministerio del Trabajo rectificar esa información en su sistema.

Sin embargo, la entidad, bajo la dirección de Harold Burbano, no aplicó la corrección. Ante ese escenario, Villacís terminó presentando su renuncia como vocal suplente.

El nombre de Caicedo para asumir la vocalía en la Judicatura surgió de una terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, que también incluía a Echaiz y a Paquita Chiluiza.

Finalmente, el 24 de abril, el CPCCS designó a Caicedo como vocal principal -y presidenta de la Judicatura-, y a Echaiz como vocal suplente.

¿Cómo estará conformado el Consejo de la Judicatura?

El Consejo de la Judicatura venía sesionando con cuatro vocales tras la destitución de Mario Godoy. En forma temporal, Damián Larco asumió la presidencia del organismo.

Además de Caicedo y Larco, el Pleno de la Judicatura está conformado por los vocales: