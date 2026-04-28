Judicatura en crisis: lo que académicos piden a Mercedes Caicedo para recuperar credibilidad

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mercedes Caicedo asume la Judicatura y enfrenta crisis de confianza e independencia en la justicia de Ecuador.

Academia y gremios exigen auditorías, concursos pendientes y depuración urgente del sistema judicial.

Expertos advierten cooptación política tras destitución de Godoy e inhabilitación de Villacís.

Mercedes Caicedo, quien acaba de ser nombrada presidenta del Consejo de la Judicatura, enfrenta el reto de recuperar la confianza en el sistema de justicia. Su gestión deberá despejar las dudas sobre la independencia de la institución frente al Ejecutivo.

Eso sostienen los decanos de facultades de Derecho de cuatro universidades, junto con un representante del gremio de abogados y otro de la Comisión Anticorrupción. Para estos actores, persiste la percepción de que el organismo ha sido cooptado por el poder central.

Esa lectura se sustenta en que luego de la destitución y censura de Mario Godoy, desde el Ministerio de Trabajo se impidió la posesión de Alexandra Villacís, quien debía asumir el cargo. La inhabilitación de Villacís es vista como parte de una maniobra que profundiza las dudas sobre la autonomía.

Mala imagen de la justicia

Esteban Ron, profesor y decano de la Uisek, recordó que en una de las recientes encuestas, el Consejo de la Judicatura presentó alto porcentaje de desaprobación, incluso mayor que el de la Asamblea y el Consejo Nacional Electoral.

“La justicia es uno de sectores peor evaluados, se duda de la independencia de jueces; cooptado no solo por la política sino por redes de narcotráfico y criminalidad”.

Por ello, sostiene que se requiere hacer un seguimiento pormenorizado al ejercicio de servidores. Asimismo, dice que deberá dar seguridad a los jueces, luego de lo que pasó con Carlos Serrano.

José Chalco Quezada, de la Universidad de Azuay, remarcó que hay corruptelas en la justicia, por lo que la evaluación no puede esperar.

“Durante 20 años fui juez de lo civil y han crecido las necesidades, no solo de infraestructura. Faltan jueces, pero de calidad”. José Chalco Quezada/ decano de la Universidad de Azuay

Esteban Santos, de la UHE, apunta que la falta de independencia es inobjetable.

“El Consejo vive sus peores momentos. Todos sus expresidentes han acabado presos y ahora con este (reciente) episodio inaceptable, se enturbió más. El Gobierno sí se mueve, por ejemplo, con el caso de la inhabilidad que tenía el ministro de Salud para ser funcionario público”.

Reorganizar la Judicatura, piden abogados

En ese contexto, Paúl Ocaña, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador, señala que Caicedo debería reorganizar toda la Judicatura, pues gran parte de los directores y funcionarios fueron colocados por administraciones cuestionadas. Asimismo, dictar lineamientos para cada área.

También avanzar con los pendientes: concurso para jueces constitucionales, mandato de la consulta popular del 2024; así como para jueces nacionales y provinciales; o evaluación de notarios y fiscales. En eso coinciden los decanos.

Auditoría para evitar corrupción en juzgados

Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, menciona que a Mercedes Caicedo le corresponde iniciar un proceso de auditoría interna respecto de las judicaturas provinciales porque, según su experiencia, en Guayas y Manabí “trabajan coludidos, (que) responden a intereses, por ejemplo de proveedores de insumos médicos. Nosotros lo hemos notado”.

Sobre la presidenta Caicedo

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) nombró a Mercedes Caicedo presidenta de la Judicatura hasta el 2031. Era jueza de la CNJ, desde 2022. Fue conjueza en 2021.