Carlos Serrano dice que la independencia judicial no puede ser una bandera de uso selectivo

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Independencia judicial: Serrano sostiene que la autonomía de los magistrados se defiende solo cuando conviene a intereses específicos.



Represalia: El exmagistrado enfatiza que los jueces no deben enfrentar procesos de control ni hostigamiento simplemente porque sus resoluciones desagradan al poder.

El exjuez anticorrupción Carlos Serrano cuestionó el uso selectivo de la independencia judicial en el país y señaló que los magistrados enfrentan presiones cuando sus fallos resultan incómodos; su postura surge en medio de las tensiones por la denuncia en el caso Goleada.

Crítica a la defensa selectiva de la justicia

Serrano denunció que en Ecuador la independencia judicial suele invocarse de manera utilitaria y según convenga a los intereses en juego. Aseguró que existe una tendencia a exigir respeto a la investidura de los jueces solo cuando sus decisiones coinciden con ciertas expectativas, pero que esa misma autonomía se relativiza o se atropella cuando el fallo resulta contrario a intereses políticos o mediáticos. Para el jurista, esta lógica impide la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, pues deja a los administradores de justicia en una posición vulnerable.

Rechazo al uso de procesos disciplinarios

El exmagistrado enfatizó que la función judicial debe funcionar como una estructura rígida capaz de resistir la injerencia, la intimidación y la manipulación. Sostuvo que no se debe someter a los jueces a procesos de control sin una base objetiva ni denunciarlos simplemente porque sus resoluciones no agradan a ciertos sectores. Según Serrano, la activación de mecanismos de control bajo estas condiciones constituye una forma de hostigamiento que afecta la imparcialidad del sistema y distorsiona el rol de los órganos de disciplina institucional.

Respeto a la libertad de decisión

El exjuez hizo un llamado a permitir que los jueces trabajen con libertad, sin interferencias indebidas ni represalias encubiertas ante sus dictámenes. Subrayó que la independencia judicial es una garantía estructural que no admite "elasticidades oportunistas" ni excepciones dictadas por la coyuntura del momento. Serrano concluyó que solo cuando el respeto a la autonomía de los tribunales se asuma como un límite infranqueable para el poder, será posible contar con una administración de justicia seria y compatible con las exigencias democráticas.