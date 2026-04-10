Fiscal Alarcón denuncia a jueces del caso Goleada que revocaron la prisión de Aquiles Álvarez

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El fiscal Carlos Alarcón denunció a tres jueces por revocar la prisión de Aquiles Álvarez en el caso Goleada.

La queja por error inexcusable fue presentada el 10 de abril ante el Consejo de la Judicatura.

Organizaciones judiciales alertan posible retaliación y piden respeto a la independencia judicial.

El fiscal general del Estado (e), Carlos Alarcón, presentó una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura (CJ) en contra de los jueces Silvana Velasco, Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, quienes integran el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha que emitió el fallo en el caso Goleada y ordenaron la revocatoria de la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

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Según el documento conocido este 10 de abril de 2026, Alarcón cuestiona la resolución del Primer Tribunal de la Sala Especializada Penal para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado de esa Corte y dice que "es contraria del deber específico de actuar con la debida diligencia determinado en el segundo inciso del artículo 172 de la Constitución y el art. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial".

La denuncia de Alarcón se interpone una semana después de que el Tribunal resolvió el pasado 2 de abril cambiar la orden de prisión preventiva en contra de Álvarez y sus hermanos, investigados en el caso Goleada por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y evasión tributaria.

¿Cuál fue la decisión del Tribunal?

Ese día, el Tribunal cambió la detención por las presentaciones periódicas en la cárcel del Encuentro. Sin embargo, solo los hermanos pudieron dejar el centro penitenciario, mientras que el alcalde se mantiene encarcelado por que en su contra existen otras dos órdenes de prisión por el caso Triple A y por el retiro del grillete electrónico.

Alerta por posible afectación a independencia judicial

Tras conocerse la denuncia el fiscal, organizaciones que vigilan la independencia judicial en Ecuador se pronunciaron. El Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador (ODJ) alertó que la queja de Alarcón sería "una retaliación en contra de los jueces por sus decisiones".

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue detenido por el caso Goleada y enviado a la cárcel del Encuentro. Foto: Archivo

A la par, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) expresó su "respaldo institucional al actuar del Tribunal, conformado por los jueces Velasco, Chéez y Uzcátegui, quienes en ejercicio de sus competencias y conforme al ordenamiento jurídico vigente, adoptaron la decisión de revocar la medida de prisión preventiva dentro del caso Goleada".

El gremio de jueces de Ecuador recordó a que "es en el marco de la audiencia donde las partes procesales deben presentar de manera técnica y jurídica, sus elementos de cargo y descargo, siendo este el espacio legítimo para el debate probatorio dentro del proceso". Además, hizo un llamado al