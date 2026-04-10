Inicia el proceso legal para destituir a Aquiles Álvarez: Esto le notificaron a Tatiana Coronel

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Inicia trámite oficial para la remoción de Álvarez La denuncia de un ciudadano acusa a Aquiles Álvarez de superar los tres días de inasistencia injustificada.

El permiso sin sueldo aprobado por el Cabildo caducó el 26 de marzo de 2026 sin renovaciones.

La Secretaría del Concejo derivó el expediente para arrancar el proceso que dicta el Cootad.

El trámite administrativo para cesar las funciones de Aquiles Álvarez arrancó oficialmente en el Municipio de Guayaquil este 9 de abril. La Secretaría del Concejo Cantonal derivó a la Comisión de Mesa una denuncia ciudadana que exige la remoción del alcalde tras documentar la caducidad de su licencia temporal y la acumulación de faltas injustificadas en el cargo.

Así es el proceso legal que llevaría a la remoción del alcalde

El documento legal, ingresado el 8 de abril por el abogado David Mateo López Banegas, quien también es militante del Movimiento RETO (que lo preside Raúl Chávez en binomio con Tatiana Coronel), expone, según el expediente al que accedió EXPRESO, que la licencia sin sueldo concedida al funcionario venció el 26 de marzo de 2026. Al no existir un nuevo pedido formal de vacaciones o extensión del permiso en las sesiones posteriores, el ciudadano argumenta que se configuró una situación objetiva de abandono que amerita control inmediato.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra recluido en la Cárcel de El Encuentro, en Santa Elena.Joffre Lino

La causal legal y el conteo de días

La acción ciudadana se fundamenta en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Esta norma territorial tipifica como causal de destitución el ausentarse del puesto por más de tres días hábiles sin encargarlo legalmente y sin justificación.

El texto de la queja precisa que "la indefinición prolongada sobre la titularidad de la Alcaldía afecta la regularidad administrativa de la ciudad y los servicios públicos".

Álvarez permanece privado de libertad dentro de procesos penales, lo que ha impedido de forma fáctica el ejercicio material, personal y ordinario de sus competencias.

Avance en la Secretaría del Concejo

El trámite avanzó en el Cabildo de forma documental. A través del memorando SMG-AAA-2026-3976, el secretario del Concejo Municipal, Jaime Tejada Franco, notificó a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, sobre la recepción del requerimiento que exige determinar la causal de remoción.

En el mismo escrito, Tejada confirma que el expediente ya fue enviado a Magno Marriott Barreto, en su calidad de secretario de la Comisión de Mesa.

La mañana del 9 de abril se llevó a cabo el Concejo Cantonal de Guayaquil.CORTESÍA

Esto sigue

La Comisión de Mesa dispone de un término máximo de cinco días para calificar el pedido.

De ser admitido, se notificará a las partes para abrir una etapa probatoria ineludible de diez días, donde la defensa técnica de Álvarez o la parte ciudadana (por sí mismos o mediante apoderado legal) deberán documentar o desvirtuar la inasistencia.

Posteriormente, la mesa legislativa emitirá un informe en cinco días adicionales, el cual será elevado al pleno del Concejo Cantonal, única instancia con la potestad de destituir al alcalde mediante el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes.