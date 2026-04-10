Subrogación en Guayaquil: el vacío legal que dejaría a la ciudad sin alcalde

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:



Lo que debes saber sobre este caso Aquiles Álvarez está en prisión preventiva desde febrero pasado. Actualmente Tatiana Coronel es la alcaldesa subrogante.



Recientemente se receptó un pedido remoción contra el alcalde, Aquiles Álvarez. Ana Choéz, concejal de Guayaquil, también tiene argumentos para solicitarlo.

La crisis política en Guayaquil se profundiza en medio de la ausencia de su alcalde, Aquiles Álvarez , quien permanece en prisión preventiva y siendo investigado. La situación ha abierto un complejo debate jurídico e institucional sobre quién debe ejercer el poder local y bajo qué condiciones.

Actualmente, la administración municipal se mantiene bajo la figura de la subrogación, encabezada por la vicealcaldesa Tatiana Coronel , luego de que el Concejo Cantonal resolviera extender esta medida ante la imposibilidad del alcalde titular de ejercer sus funciones. Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de cuestionamientos .

Un vacío legal crea polémica en el Municipio de Guayaquil

El principal punto de conflicto radica en la ausencia de un procedimiento formal por parte de Álvarez. Al no haber solicitado licencia ni vacaciones de manera oficial , se ha generado una controversia sobre la legalidad de la subrogación.

Los Concejales del Partido Social Cristiano (PSC) sostienen que esta figura no debería aplicarse sin que exista una ausencia debidamente configurada conforme a la ley. Es decir, argumentan que sin un acto administrativo que justifique la delegación del cargo, la subrogación carecería de sustento jurídico .

Este escenario ha puesto en evidencia un vacío normativo que complica la gobernabilidad y abre la puerta a interpretaciones legales divergentes dentro del propio Concejo, según afirman las concejales de PSC.

En medio de esta disputa, uno de los mayores temores es que la ciudad pueda enfrentar una acefalía, es decir, la ausencia de una autoridad legítima al frente del Municipio .

La mañana de este 9 de abril se llevó a cabo el Concejo Cantonal de Guayaquil.CORTESÍA

Remoción del cargo, la figura que está en discusión

En paralelo, la situación del alcalde podría derivar en nuevas implicaciones administrativas. Al no ejercer sus funciones ni justificar formalmente su ausencia, podría configurarse una inasistencia injustificada al cargo, lo que abriría la puerta a un proceso de remoción por incumplimiento.

En este escenario se suma el pedido formal de remoción presentado el pasado 8 de abril por el abogado D avid López, lo que activó un procedimiento administrativo dentro del Concejo Cantonal.

Concejala Ana Choez alista argumentos para pedido de remoción del alcalde

La concejala Ana Chóez anunció que reforzará esta solicitud con nuevos argumentos en los próximos días. Según explicó, el objetivo es sustentar la salida del alcalde bajo los mecanismos legales vigentes.

“La remoción no constituye un castigo, sino una vía legítima para garantizar la institucionalidad que Guayaquil merece”, señaló el edil.

Chóez también cuestionó la permanencia de Álvarez en el cargo en medio de su situación judicial. “Aferrarse a un cargo cuando resulta evidente la imposibilidad de ejercerlo demuestra que la ciudad no ha sido la prioridad”, sostuvo.