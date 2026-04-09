Remoción de Aquiles Álvarez: Concejal señala que pedido de destitución fue enviado desde el Gobierno

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Claves del caso La tarde del 8 de abril, el abogado David López, envió su pedido de remoción al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien se encuentra con prisión preventiva. Actualmente tiene licencia sin sueldo

Este tema deberá ser estudiado y en caso de proceder, será tratado en los próximos Concejos Cantonales. Actualmente, Tatiana Coronel se mantiene como alcaldesa subrogante.

Guayaquil continúa atravesando un escenario de inestabilidad política marcado por la ausencia de su alcalde, Aquiles Álvarez , quien permanece en prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro. En medio de este contexto, nuevas acciones legales han reactivado el debate sobre su continuidad en el cargo

La tarde del 8 de abril, el abogado David López presentó un pedido formal para solicitar la remoción del alcalde, argumentando su ausencia en funciones. Este activó el procedimiento administrativo contemplado en la normativa vigente.

El Concejo Cantonal se refirió al pedido de remoción

El tema fue abordado la mañana de este 9 de abril durante una sesión del Concejo, donde el concejal Fabián Espín se pronunció con críticas hacia la solicitud y el perfil del denunciante.

“Una persona que no es de Guayaquil, que no vive en Guayaquil, en consecuencia no tendría mucho que ver con los intereses de nuestra ciudad, ha solicitado que este Concejo Cantonal declare el abandono del cargo del alcalde”, expresó el edil, al referirse al origen del pedido.

Este señor viene a Guayaquil a irrespetar la voluntad del pueblo guayaquilleño que elegimos a un alcalde, viene y nos quiere plantear a este Concejo Cantonal la remoción Fabián Espín



Espín también cuestionó la intención detrás de la acción y sugirió posibles motivaciones políticas. “Yo solamente quiero invitarle a que no solamente venga a Guayaquil a causar desorden, venga a conocer la ciudad, sus barrios y pregunte al pueblo qué opinamos”, manifestó. En esa misma línea, señaló que el solicitante “no es un ciudadano común”, al indicar que tendría vínculos con entidades públicas.

El concejal insistió en que, más allá de las posturas, el proceso deberá regirse estrictamente por la ley y señaló que este pedido sería enviado por parte del Gobierno Nacional. "Le quiero decir también a él y al Gobierno que lo ha mandado, porque evidentemente es así, que en este Municipio y este Concejo Cantonal respeta la ley

¿Qué pasará ahora en el Municipio de Guayaquil?

Con la presentación formal de la solicitud, se activa el procedimiento establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El trámite se inicia en la Secretaría del Concejo Cantonal, que debe remitir el expediente a la Comisión de Mesa en un plazo determinado.

Posteriormente, esta comisión evaluará si la denuncia cumple con los requisitos legales para su admisión y posterior trato en el Concejo Cantonal,

El pedido de remoción se suma a una serie de hechos que mantienen en tensión la gobernabilidad de la ciudad. La ausencia del alcalde y los procesos legales en curso han generado un escenario de incertidumbre institucional.