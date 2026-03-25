Aquiles Álvarez impugna en la justicia su traslado a la cárcel del Encuentro

La audiencia se realizará el 30 de marzo. Se apelará el traslado al centro de máxima seguridad basado en un informe reservado

Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva por los casos Goleada, Triple a y por el retiro del grillete electrónico.

Un juez de la Unidad Judicial Penal de La Libertad, en Santa Elena, convocó a audiencia para resolver la apelación presentada por Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en contra de una decisión de traslado adoptada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

La diligencia fue fijada para el 30 de marzo de 2026, a las 10:30, y se realizará de manera telemática a través de la plataforma Zoom, ya que los abogados de Álvarez están en Quito, en donde también se tramitan sus causas conocidas como Triple A y Goleada.

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SNAI debe asistir a la audiencia y presentar informes

De acuerdo con el documento, la audiencia se convocó con base en lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que regula los recursos de apelación en materia de traslados de personas privadas de libertad. El juez deberá analizar la legalidad y motivación de la decisión del SNAI impugnada.

El magistrado dispuso además que el director del Centro de Privación de Libertad Santa Elena 1, conocido como, El Encuentro, garantice la comparecencia del interno por videoconferencia, así como la entrega de informes técnicos que sustenten el traslado, incluidos reportes de seguridad.

Asimismo, se ordenó que los representantes del centro penitenciario participen en la audiencia, ya sea de forma directa o mediante delegados, con la documentación que justifique la medida adoptada.

El juez también advirtió que cualquier evidencia deberá ser presentada durante la diligencia, conforme a los principios de inmediación y contradicción, y que los documentos deberán estar previamente digitalizados para su exhibición.

La audiencia del caso Triple A se realizó en Quito, mientras que Aquiles Álvarez y su defensa se conectaron desde la Unidad Judicial de La Libertad, en Santa Elena. Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

Traslado de Álvarez por un informe reservado

El traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel de máxima seguridad de Santa Elena se ejecutó el 8 de marzo de 2026, en bajo un fuerte hermetismo. Ese mismo día, tras una audiencia del caso Triple A en la que se le dictó una segunda prisión preventiva, las autoridades del SNAI lo sacaron de la cárcel de Latacunga y lo movilizaron hacia el centro conocido como El Encuentro. La versión oficial del Ejecutivo fue expuesta por el ministro del Interior, John Reimberg, quien sostuvo que el traslado de Álvarez respondió a razones de seguridad.

El ministro indicó que la medida se basó en un informe reservado del SNAI, en el que se advertían posibles riesgos contra la integridad del detenido

Audiencia pública

Las audiencias son públicas y cualquier persona puede acceder al link de enlace https://funcionjudicial-gob-ec.zoom.us/j/88078522330, ID de reunión: 880 7852 2330, Código de acceso: T22J++ de la plataforma ZOOM

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