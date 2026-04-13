Conaie sobre precios de combustibles: "Ecuador no puede aceptar que costo de vivir aumente"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se pronunció sobre el último incremento del precio de las gasolinas en Ecuador. “El encarecimiento de la vida no puede seguir normalizándose ni trasladándose a las familias”, señaló la organización en un comunicado.

La Conaie indicó que el incremento de 14 centavos impacta directamente en la vida diaria del país. Aseguró que “eleva de manera inmediata los costos de movilización, producción, transporte de alimentos y, en general, el sostenimiento de la economía de las familias”.

La organización indígena volvió a señalar al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Este escenario responde a decisiones del Gobierno de Daniel Noboa, alineadas con los condicionamientos del FMI, en el marco de la política de eliminación de subsidios, sin que existan medidas suficientes para equilibrar su impacto en el transporte popular ni en la producción campesina”.

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Cabe recordar que el último paro indígena, cuyo epicentro fue Imbabura y el norte de Pichincha, se originó por la eliminación del subsidio al diésel. Aunque hubo paralizaciones en esas zonas por más de un mes, el Gobierno de Noboa mantuvo la medida.

Esta vez, la Conaie no anunció movilizaciones. Aun así, envió un mensaje: “Es urgente avanzar en acciones concretas que garanticen condiciones más justas, protejan al transporte popular, fortalezcan la producción campesina y permitan revisar el actual esquema de precios de los combustibles”.

La organización también manifestó que Ecuador no puede aceptar que el costo de vida aumente de manera sostenida sin mecanismos de protección para la población. “De no corregirse este rumbo, las consecuencias sociales serán cada vez más profundas”, concluyó la Conaie.

¿Por qué subió el precio de los combustibles?

En Ecuador rigen nuevos precios para las gasolinas Extra, Ecopaís y diésel desde el 12 de abril de 2026. El ajuste se realiza en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 308, que oficializa el esquema de estabilización de precios de los combustibles, con el objetivo de reducir el impacto de la volatilidad del mercado internacional del petróleo en la economía local.

De acuerdo con la información oficial, estos son los precios de venta al público por galón que rigen en el país: