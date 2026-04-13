Localizan a Aitana Gonzabay tras activación de la Alerta Emilia

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El operativo de búsqueda de Aitana Valentina Gonzabay Jurado, de un año de edad, finalizó con éxito la tarde de este lunes 13 de abril. La menor fue localizada en óptimas condiciones físicas en el cantón Pasaje, según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio del Interior.

La alerta por su desaparición se activó en ese mismo cantón, en la provincia de El Oro, específicamente en el barrio La Alborada. De acuerdo con el reporte oficial, el rastro de la bebé se perdió alrededor de las 15:00 del 11 de abril, lo que provocó una rápida movilización de unidades especializadas para ubicarla.

Activación de protocolos de búsqueda urgente

Debido a la vulnerabilidad de la menor y el riesgo inminente a su integridad, el Gobierno activó la Alerta Emilia. Este mecanismo de búsqueda rápida se reserva para casos críticos de desaparición de niños y adolescentes en Ecuador, permitiendo una difusión masiva de datos en plataformas digitales y medios de comunicación.

De acuerdo con el expediente del caso, Aitana se encontraba bajo el cuidado temporal de una ciudadana identificada como Susana Gonzabay Carpio. Las primeras investigaciones señalaron que la mujer presuntamente trasladó a la menor sin el consentimiento de su madre, lo que precipitó la denuncia y el despliegue policial.

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Operativo y resolución del caso

Este antecedente fue determinante para la ejecución de los protocolos de localización en la zona. Durante casi 48 horas, la fotografía y las características físicas de la niña circularon ampliamente en redes sociales y canales estatales, facilitando el cerco investigativo que culminó con su ubicación exitosa este lunes 13 de abril.