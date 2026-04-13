Bebé de 1 año desaparece en Pasaje y activan Alerta Emilia

Publicado por Fabricio Cruz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desaparición y alerta: Bebé de 1 año desapareció en Pasaje (El Oro) y se activó la Alerta Emilia para su búsqueda urgente.



y se activó la Alerta Emilia para su búsqueda urgente. Principal sospecha: Una mujer que cuidaba a la menor es señalada de haberla retirado sin autorización.



sin autorización. Operativo y llamado: Autoridades intensifican la búsqueda y piden a la ciudadanía aportar información al 911.

La desaparición de una menor de apenas un año mantiene en angustia a una familia en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. Se trata de Aitana Valentina Gonzabay Jurado, cuyo paradero es desconocido desde la tarde del sábado 11 de abril de 2026.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, la alerta fue emitida tras conocerse que la niña desapareció alrededor de las 15:00 en el barrio La Alborada. Desde ese momento, no se ha tenido información clara sobre su ubicación.

La menor tiene tez trigueña, ojos negros y cabello negro, con una estatura aproximada de 80 centímetros. Sus familiares indicaron que no presenta ninguna enfermedad o condición especial.

Al momento de su desaparición, no se logró determinar la vestimenta que llevaba, lo que complica las labores de identificación inmediata por parte de la ciudadanía.

Señalan a cuidadora como principal sospechosa

Según información preliminar, la niña se encontraba bajo el cuidado temporal de una mujer identificada como Susana Jackeline Gonzabay Carpio.

Presuntamente, esta ciudadana habría retirado a la menor sin la autorización de la madre, lo que encendió las alertas y motivó la activación inmediata de los protocolos de búsqueda.

Desde entonces, no se conoce el paradero ni de la menor ni de la mujer señalada, por lo que las autoridades intensifican las labores de localización.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, debido a la corta edad de la niña y las circunstancias en las que se produjo su desaparición.

Autoridades activan protocolos de búsqueda

Tras la denuncia, se activó la Alerta Emilia, mecanismo destinado a la búsqueda urgente de menores desaparecidos en el país.

Las autoridades realizan operativos y coordinaciones para dar con el paradero de la menor lo antes posible, considerando que cada hora es crucial en este tipo de casos.

Mientras tanto, familiares viven momentos de desesperación y mantienen la esperanza de que la niña sea encontrada sana y salva. El llamado también se extiende a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita avanzar en la investigación.

Los familiares de la menor piden apoyo urgente y reiteran que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para ubicar a la bebé. Las autoridades han habilitado las líneas 1800-335-486 y el sistema de emergencias 911 para receptar información.