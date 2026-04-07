Crimen en Machala: balacera en Zona Rosa deja un muerto y tres heridos

Publicado por Fabricio Cruz Creado: Actualizado:

Puntos clave Saldo trágico: Un muerto (Enrique Villamar, 33 años) y tres heridos tras una balacera en un bar de la Zona Rosa de Machala.



El ataque: Dos sujetos en moto dispararon contra un grupo de personas a la 01:00 de este martes.



Los heridos: Tres personas, entre ellas una mujer de nacionalidad venezolana, permanecen bajo observación en el Hospital Teófilo Dávila.



Hipótesis: La policía investiga un ataque dirigido vinculado a pugnas entre bandas delictivas en El Oro.

Un ataque armado registrado la madrugada de este martes 7 de abril, en la Zona Rosa de Machala, provincia de El Oro, dejó como saldo un hombre fallecido y tres personas heridas, en un hecho que generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

La víctima mortal fue identificada como Enrique Fabián Villamar Segarra, de 33 años, quien no logró sobrevivir a las heridas provocadas por los disparos. El hecho ocurrió en un bar ubicado en las calles Arízaga y Buenavista, un punto concurrido por decenas de personas.

De acuerdo con versiones de testigos, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra llegaron hasta el establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra un grupo de personas que compartía en el sitio.

El ataque se registró cerca de la 01:00, desatando el caos en el sector. Clientes y trabajadores del lugar corrieron en distintas direcciones para ponerse a salvo, mientras se escuchaban múltiples detonaciones.

Heridos fueron trasladados de emergencia

Tras la balacera, Villamar y otras cuatro personas resultaron gravemente heridas. En medio de la emergencia, algunos fueron trasladados en patrulleros policiales y otros por sus propios medios hasta el Hospital Teófilo Dávila.

Minutos después se confirmó el fallecimiento de Villamar, mientras que tres de los heridos permanecen bajo atención médica. Ellos fueron identificados como Edison B., de 36 años; Leonardo A., de 39; e Isis Vetania V., de 36 años, esta última de nacionalidad venezolana.

Las autoridades no han detallado hasta el momento el estado de salud de los afectados, pero se conoció que permanecen bajo observación debido a la gravedad de las lesiones.

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El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes aseguran que este tipo de ataques se han vuelto cada vez más frecuentes en zonas de entretenimiento nocturno.

Investigación apunta a ataque dirigido





En la escena del crimen, personal de Criminalística realizó el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias que serán clave para el desarrollo de las investigaciones.

De manera preliminar, unidades investigativas manejan la hipótesis de que el ataque habría sido dirigido contra una de las personas presentes en el lugar, lo que explicaría la forma en la que actuaron los sicarios.

Los investigadores no descartan que este caso esté relacionado con disputas entre organizaciones delictivas que operan en la provincia de El Oro.