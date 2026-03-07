“Debemos analizar los riesgos de todo el Distrito, no solo Nayón”: José Salazar

El profesor de la Uisek, José Salazar, habla sobre la importancia de identificar y estudiar los riesgos en la capital

Al tratar con taludes, el principal error es no hacer un buen estudio del suelo y de las condiciones geológicas ; además hay que revisar los sistemas de drenajes. Al agua no la puedes parar, pero debes poder trabajar con ella”, apunta José Salazar, especialista de la Uisek. Habló con EXPRSEO, en el contexto del derrumbe ocurrido en Nayón.

- Quito es una ciudad atravesada por laderas, quebradas y suelo inestable. ¿Cuál es el nivel de riesgo frente a pasos? Salazar responde: "El riesgo en algunas zonas es bastante alto y ya se está activando, ya hay derrumbes. Por ejemplo, la zona que va hacia Ciudad Bicentenario, por la Simón Bolívar; También vemos lo que pasa en Nayón".

- ¿Cuáles son las primeras acciones que se debieron tomar frente a los derrumbes producidos en Nayón? "Lo primero que se debía hacer, aunque ahora es tarde, es impedir que esa gente se asiente en esos lugares, se debía prohibir. Hay una ordenanza que declara que en ciertas zonas debe haber un retiro de 40 metros a la quebrada".

"Pero ahora, lo que en realidad queda por hacer es revisar es si ya están muy afectadas las edificaciones, reubicar a la gente y mirar si se puede recuperar el talud, con geomembranas o muros para detener la erosión".

Quito y la tasa de recolección de basura: ¿solo facturación o cambio de modelo? Leer más

- El Municipio de Quito debería hacer un estudio profundo de lo que está pasando, en todas las zonas de la ciudad, para dejar de reaccionar frente a un hecho puntual?

- Sí, la Secretaría Nacional de Riesgos y la del Municipio, junto con las administraciones zonales, deberían trabajar justamente mapeando las zonas que están en peligro. Es la única forma en la que podrán actuar de manera anticipada, antes de que se produzca el desastre.

- ¿Qué otras instancias podrían sumarse?

- Hay que mapear y trabajar incluso con apoyo de universidades y organizaciones no gubernamentales. En la ciudad existen expertos.

- ¿Estamos mejor preparados para actuar frente a estos riegos que tenemos?

- Sí, tenemos profesionales preparados. La falta de capital humano no es el problema, sino la parte institucional que no se apoya de profesionales o no destina recursos para hacer estos trabajos. En el país hay drones que pueden ayudar, así como imágenes satelitales.

- En zonas como Nayón, ¿qué es lo que resta por hacer, más allá de una solución paliativa?

- A la naturaleza no la para nadie pero sí se pueden tomar medidas, con un tiempo de duración de 30 a 40 años como un muro de contención; luego hacer reparaciones constantes, ya que las zonas son susceptibles a deslizamientos. Los ciudadanos deben tener temor real de perder sus bienes y sus vidas. Por eso deben prepararse, precautelar su bienestar. Habría que aplicar seguros, para palear el daño material.

“Los buses producen el 50 % de partículas contaminantes”: Rasa Zalakeviciute Leer más

- ¿Qué riesgos conlleva cubrir un talud sin estudios sobre drenaje o estabilidad del suelo, por ejemplo?

- Habría un gasto infructuoso en infraestructura. En Nayón había una protección para el talud, pero creo que el problema en el muro de concreto es que no estaban bien hechos los drenajes. Al final, la naturaleza jala para su lado.

- Una experta me decía, cuando ocurrió el aluvión en La Comuna, que la naturaleza tiene memoria y encuentra el camino.

- Así es, la naturaleza busca el camino, pero con estudios y uso de tecnología se puede desviar su cauce, reducir la velocidad en la que avanza el agua o la tierra, etc. Hay que estudiar el tipo de suelo.

- ¿Hace falta una convocatoria para analizar mejor lo que pasa en Nayón?

- Yo creo que debería haber una convocatoria para analizar los riesgos de todo el distrito. Y en zonas específicas hacer estudios detallados, las que son más susceptibles a estos fenómenos. En zonas como Nayón hay que hablar de la parte geológica, hay cangahua, ceniza volcánica, entre otros materiales.

A propósito del nuevo deslizamiento en Nayón, el especialista señala que hace falta comunicar a la población a lo que se enfrenta, para que sepa lo que está en juego. Para eso, dice, se requieren estudios, así como brindar a la comunidad herramientas para que se proteja y acercarle alertas tecnológicas.

A la academia sí le interesa participar, hacer estudios y buscar soluciones, pero un limitante es la falta de recur José Salazar/ docente Uisek

¿Quién es José Salazar, de la Uisek?

Es ingeniero en ciencias geográficas, magíster en estudios sociambientales. Obtuvo su doctorado en Geografía e Historia en la Universidad de Cantabria; la tesis que trabajó fue sobre Ecoepidemiología del Paisaje. Es docente de la Universidad Internacional SEK del Ecuador.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO