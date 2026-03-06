Secuestro de mujer en Guayaquil: Esto contó un vecino que intentó evitar el delito

Marisol, de 54 años, fue secuestrada el 4 de marzo. El hecho quedó registrado en video

En este sector de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur, se cometió el secuestro de la mujer.

Los delincuentes que ingresaron a una vivienda de tres plantas, en el bloque 2 de la cooperativa Unión de Bananeros, en el Guasmo Sur de Guayaquil, permanecieron cerca de dos horas y media merodeando la zona antes de perpetrar el delito y llevarse secuestrada a una mujer.

RELACIONADAS Tricimotos rompen la calma de los vecindarios del norte de Guayaquil

Según testigos, los antisociales esperaron a que la puerta de la vivienda estuviera abierta para ingresar. Luego subieron hasta la planta alta y sometieron a las personas que se encontraban en el interior de la casa para llevarse a Marisol, una guayaquileña de aproximadamente 54 años.

Este hecho delictivo ha dejado conmocionados a sus vecinos, quienes fueron testigos de cómo su vecina luchaba para no ser raptada. El suceso ocurrió alrededor de las 12:25 del miércoles 4 de marzo.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa la acción de los delincuentes y cómo la víctima intenta resistirse para evitar ser secuestrada. Incluso, varios moradores trataron de intervenir para impedir el rapto.

“Escuchamos los gritos de la señora y salimos a ver qué pasaba. Yo comencé a gritar ‘¡policía, al suelo, policía!’ para espantar a los delincuentes, pero no pudimos hacer nada porque estaban armados. Sentimos mucha impotencia. Ese carro estuvo casi dos horas parqueado en la calle de al frente y luego se estacionó afuera de la casa de la señora”, relató un morador.

“La señora se dedica a los quehaceres de su casa y vive con dos hijos (...) No sabemos si esto tenga relación con una posible extorsión”, agregó.

Alertan sobre autos de alta gama en el Guasmo

Inseguridad en Los Olivos 2: Así ingresaron los ladrones en ciudadela de Los Ceibos Leer más

En el video, que dura un minuto con cinco segundos, se escuchan los gritos de auxilio de la mujer secuestrada.

“¡No me hagan nada! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, que alguien me ayude!”, se oye decir a la mujer.

Sin embargo, nada evitó que los delincuentes la embarcaran a la fuerza a un auto Nissan gris.

Otra moradora relató que del vehículo descendieron cuatro hombres armados, mientras que otro permaneció al volante.

Según relató, incluso el hijo de la víctima salió en ropa interior e intentó sujetarse del vehículo para evitar que se llevaran a su progenitora.

En el lugar, vecinos comentaron que cerca existe un parque donde suelen reunirse personas desconocidas que llegan en carros de alta gama.

“Este sector está peligroso. Varios locales han sido desocupados e incluso algunos han tenido que cerrar”, mencionó una residente.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!