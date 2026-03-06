Expreso
Olivia
Rodrigo hacia oficial su colaboración en la obra benéfica a través de Instagram, donde también motivó a sus seguidores a escucharla.Jordan Strauss

Niños en zonas de guerra filman video benéfico de Olivia Rodrigo: 'The Book of Love'

El videoclip del cover fue grabado por niños que viven en Gaza, Sudán, Ucrania y Yemen, parte de una iniciativa solidaria

El 6 de marzo la cantante estadounidense Olivia Rodrigo estrenó el videoclip de su cover benéfico para War ChildThe Book of Love, canción original de The Magnetic Fields, un proyecto que pone el foco en la vida de niños que crecen en medio de conflictos armados. El material audiovisual fue filmado por menores que viven en Gaza, Sudán, Ucrania y Yemen, quienes capturaron escenas de su día a día en contextos marcados por la guerra.

El video acompaña la interpretación de Rodrigo del clásico de 1999 y forma parte de HELP(2), un álbum benéfico impulsado por la organización War Child UK para recaudar fondos destinados a niños afectados por conflictos armados en distintas regiones del mundo.

La propuesta visual combina la voz de la artista con imágenes grabadas por los propios niños, mostrando momentos de la vida cotidiana, específicamente jugar con las olas y correr en ellas en medio de entornos marcados por la destrucción, cada visualiser corresponde a una de las canciones del álbum homónimo a la iniciativa que responde al concepto creativo “por niños y para niños”, que busca retratar la realidad desde su propia mirada.

De igual manera el productor del álbum James Ford expresó lo especial que fue la sesión de grabación en el estudio de Rodrigo afirmando que convenció a Olivia de hacer lo que ellos llaman un cover al "estilo Sinatra" resaltando su nivel de profesionalismo y entusiasmo por causas humanitarias como esta.

El lanzamiento coincide con la publicación completa del álbum HELP(2), un proyecto grabado en los estudios Abbey Road que reúne a múltiples artistas para apoyar el trabajo humanitario de War Child con menores afectados por la guerra, entre estos: Arctic Monkyes, The Last Dinner Party, beabadoobee y Wet Leg.

Iniciativa para recaudar fondos

El contenido, tanto en su publicación oficial como en la descripción de YouTube, está señalado como parte de una iniciativa "destinada a recaudar fondos", el proyecto en sí es una producción que reúne versiones inéditas y material original de distintos artistas que se sumaron a la iniciativa solidaria con el objetivo de contribuir a la causa.

