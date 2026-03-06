"Aquí no somos burros" dice directora de turismo de Guayaquil tras crimen de quiteño

Tahiz Panus cuestionó a la Policía Nacional un día después de que Daniel Noboa dijo que tenía un "burrito" llamado Aquiles

En esta zona de las escalinatas, en el cerro Santa Ana, fue asesinado el turista Álex Stalin Ilumiquiga Díaz, por ladrones que huyeron.

El asesinato del turista quiteño Álex Stalin Ilumiquiga Díaz, cometido en las primeras horas de este viernes 6 de marzo de 2026, ahonda las diferencias entre el Gobierno y el Municipio de Guayaquil.

La directora municipal de Turismo y Eventos Especiales, Tahiz Panus, cuestionó a la Policía Nacional y aseguró que sus miembros están ausentes en el cerro Santa Ana, en cuyas escalinatas fue el crimen.

“Aquí no somos burros. El guayaquileño no es un burro; sabemos perfectamente lo que está ocurriendo y no sabemos dónde está la Policía Nacional. (…) Lamentablemente no sabemos hacia dónde están direccionadas sus prioridades”, mencionó la funcionaria.

Sus declaraciones, difundidas por la Alcaldía en una publicación, se dieron al día siguiente de que el presidente de la República, Daniel Noboa, dijo que en su casa de Olón (Santa Elena) tiene de mascota a un "burrito" llamado "Aquiles".

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está detenido desde el 10 de febrero, como parte del caso Goleada, en el que se investiga un presunto lavado de activos y defraudación tributaria.

Crimen ahonda la inseguridad y golpea al turismo

Este nuevo episodio de la pugna entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía ocurre luego de que fue intervenida la empresa municipal Segura.

“Por muchos esfuerzos que podamos hacer como Municipio, sí necesitamos trabajar en equipo. Si no tomamos acciones de manera inmediata, vamos a tener más pérdidas", expresó Panus.

La directora de Turismo recordó que el cerro Santa Ana "es el segundo lugar más visitado después del Malecón 2000 y es increíble que esté a la deriva por parte de quienes son los únicos que pueden utilizar la fuerza del orden”.

