Nuevos funcionarios que han llegado al Municipio tras la detención de Aquiles Álvarez

En la Alcaldía se han registrado movimientos tras la detención del alcalde, el 10 de febrero de 2026, por el caso Goleada

Emilene Aguayo fue designada como delegada del Concejo cantonal ante el Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag).

A la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el 10 de febrero de 2026, por el caso Goleada, le han seguido movimientos de funcionarios en el Municipio, liderado ahora por Tatiana Coronel.

Uno de los más sonados fue el de Fernando Cornejo, quien acompañó a Coronel en una rueda de prensa tras la detención de Álvarez, pero que días después renunció y desapareció sin explicaciones.

Él ocupaba, entre otros cargos, la Presidencia del Directorio de la empresa municipal Segura, que luego fue intervenida por el Gobierno Nacional ante posibles irregularidades con el manejo de las cámaras de videovigilancia.

El Concejo cantonal designó este jueves 5 de marzo al asesor Luis Alfonso Saltos como su representante ante ese directorio. Él también presidió la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible (MMUS), que quedó inactiva tras un fallido proceso de selección de integrantes.

Otro nombramiento fue el de la ex concejala alterna Emilene Aguayo como delegada ante el Directorio de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag).

Aguayo, quien se desempeña como subgerenta de Proyectos Sociales, Integración Barrial y Educación, en la Dirección de Acción Social y Educación (DASE), reemplaza en Emapag a Viviana Aguayo.

También se registró este 5 de marzo el paso de Pablo Ramírez Aristizábal, quien era director de Comunicación en la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), a la Dirección municipal de Comunicación.

Cambios de personal por las reformas al Cootad

Coronel alertó, el pasado 27 de febrero, de posibles remociones del personal municipal debido a la modificación de transferencias del Gobierno a los municipios por las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

“¿Qué les vamos a decir a los niños que asisten a nuestras escuelas municipales? ¿Que ya no hay terapistas?”, dijo la alcaldesa encargada.

El Concejo aprobó este jueves una resolución de rechazo a esas reformas, aprobadas por la Asamblea Nacional.

Coronel también advirtió que se presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

