Bono de Desarrollo Humano marzo 2026: fechas y cómo consultar con cédula

El Bono de Desarrollo Humano (BDH) se ratifica en marzo de 2026 como el principal salvavidas económico para los hogares ecuatorianos en condiciones de vulnerabilidad. Bajo la gestión del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), esta transferencia busca mitigar el impacto de la crisis en las familias que viven en pobreza extrema, garantizando un flujo de ingresos básico durante este mes.

Montos y variables del beneficio

Actualmente, el rubro base del bono es de 55 dólares mensuales. Sin embargo, este valor no es fijo para todos; dependiendo de la carga familiar y el nivel de precariedad registrado en el Registro Social, el monto puede escalar hasta los 150 dólares. Este incremento variable prioriza a los hogares con menores de cinco años y adolescentes de hasta 18 años, con el fin de asegurar rubros críticos como la alimentación, salud y educación de los menores.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

Para ser parte del programa en este 2026, el Estado mantiene filtros rigurosos. Los beneficiarios deben constar en la base de datos del Registro Social, no poseer una afiliación activa al IESS y no ser receptores de otras ayudas estatales que resulten incompatibles. Es fundamental recordar que para recibir el bono no existen procesos de inscripción externa; la selección es automática y se basa estrictamente en la actualización de datos socioeconómicos que maneja el Gobierno.

Pasos para consultar si es beneficiario

Quienes tengan dudas sobre su habilitación para el cobro en marzo deben acceder a los canales oficiales para evitar estafas. El proceso se realiza en el portal www.inclusion.gob.ec, donde, tras ingresar a la sección de “Consulta de bonos” y digitar el número de cédula, el sistema detallará si el usuario es beneficiario, si es un nuevo ingreso al sistema y cuál es el punto de pago más cercano a su domicilio.

Cronograma de pagos según el último dígito

Para evitar aglomeraciones y garantizar un proceso ágil en ventanillas, el MIES mantiene el calendario de pagos basado en el último dígito de la cédula de identidad. De esta manera, los ciudadanos deben acudir a los puntos autorizados únicamente en los días que les corresponda:

Dígito 1: días 1, 11, 21 y 31 de marzo.

Dígito 2: días 12 y 22 de marzo.

Dígito 3: días 3, 13 y 23 de marzo.

Dígito 4: días 4, 14 y 24 de marzo.

Dígito 5: días 5, 15 y 25 de marzo.

Dígito 6: días 6, 16 y 26 de marzo.

Dígito 7: días 7, 17 y 27 de marzo.

Dígito 8: días 8, 18 y 28 de marzo.

Dígito 9: días 9, 19 y 29 de marzo.

Dígito 0: días 10, 20 y 30 de marzo.

Finalmente, las autoridades recalcan la importancia de portar la cédula original al momento del cobro. La continuidad de esta política pública de protección social en marzo reafirma el rol del Estado como soporte directo frente a la desigualdad, facilitando un alivio financiero periódico a quienes más lo necesitan.

