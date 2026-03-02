¿Recibe el Bono de Desarrollo Humano en marzo? Así puede saberlo

Desde marzo se habilita el pago del Bono de Desarrollo Humano. Conozca cómo consultar con su cédula si es beneficiario

El monto básico del Bono de Desarrollo Humano es $55.

Desde el 1 de marzo, los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) y otras pensiones que entrega el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) pueden acceder a este cobro mensual, de acuerdo con el último dígito de la cédula.

Si usted no está seguro de si consta como beneficiario este mes, la verificación se puede hacer en línea con su número de cédula.

El BDH tiene un monto base de $55 mensuales y puede variar según la composición del hogar, especialmente en casos donde existen niños, adolescentes u otras condiciones de vulnerabilidad.

Para acceder a este beneficio es clave revisar que su información esté actualizada en el Registro Social, ya que la selección de beneficiarios se realiza con cruces de bases de datos y toma como referencia la clasificación socioeconómica vigente.

Cómo consultar si está habilitado en marzo

Para verificar si está habilitado, debe ingresar al portal oficial del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y acceder a la sección de “Consulta Usuarios Bono y Pensiones”.

Ahí deberá marcar la validación de seguridad, digitar los 10 dígitos de su cédula, ingresar el código dactilar y completar los datos solicitados. Al presionar “Buscar”, el sistema mostrará si está activo como beneficiario del BDH u otra pensión.

Cuándo y dónde se cobra el Bono de Desarrollo Humano

El cobro se realiza según el último número de la cédula en puntos de pago autorizados a escala nacional, como corresponsales no bancarios y agencias habilitadas.

Por ejemplo, si la cédula termina en 4, el usuario puede cobrar los días 4, 14 o 24 del mes. Este esquema se aplica durante todo el año para organizar la atención y evitar aglomeraciones.

Así el calendario de pagos del Bono en marzo de 2026 será el siguiente:

Cédula terminada en 0 - pueden cobrar el 10, 20 y 30 de marzo

Cédula terminada en 1 - pueden cobrar el 11, 21 y 31 de marzo

Cédula terminada en 2 - pueden cobrar el 12 y 22 de marzo

Cédula terminada en 3 - pueden cobrar el 3, 13 y 23 de marzo

Cédula terminada en 4 - pueden cobrar el 4, 14 y 24 de marzo

Cédula terminada en 5 - pueden cobrar el 5 y 15 de marzo

Cédula terminada en 6 - pueden cobrar el 6, 16 y 26 de marzo

Cédula terminada en 7 - pueden cobrar el 7, 17 y 27 de marzo

Cédula terminada en 8 - pueden cobrar el 8, 18 y 28 de marzo

Cédula terminada en 9 - pueden cobrar el 9, 19 y 29 de marzo

Si no le salió habilitado o no se enteró del pago

En caso de que el sistema no refleje habilitación, se recomienda verificar la información en el Registro Social.

Si un usuario fue habilitado y no realizó el cobro oportunamente, puede hacerlo de forma acumulada dentro de un plazo determinado en el mismo periodo fiscal.

Mantener actualizados los datos personales y de contacto es clave para recibir notificaciones y evitar la pérdida del beneficio.

