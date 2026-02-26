CAN lanza un llamado urgente a Noboa y Petro por confrontación arancelaria

Ecuador aplica una tasa del 30 % a las importaciones de Colombia. El país vecino respondió con la misma medida

Organismos de la región andina hicieron un llamado al diálogo entre Ecuador y Colombia.

La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), el Parlamento Andino, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Consejo Consultivo Empresarial Andino expresaron este 26 de febrero de 2026 su “profunda preocupación” por las medidas comerciales adoptadas por Ecuador y Colombia porque afectan el proceso andino de integración y el tejido social y económico de ambos países.

La tensión entre Ecuador y Colombia se inició el 21 de enero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa anunció una tasa del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia ante una supuesta falta de cooperación en el control del crimen en la frontera norte. Esta medida entró en vigencia el 1 de febrero de 2026.

Como respuesta, Colombia denunció el 16 de febrero a Ecuador ante la CAN y, el 24 de febrero, expidió el Decreto 0170, que establece aranceles recíprocos del 30 % ad valorem a productos importados desde Ecuador y dispone restricciones al ingreso terrestre de mercancías ecuatorianas por razones de seguridad nacional. Entre los productos afectados se encuentran arroz, banano y camarón, entre otros.

El diálogo entre Ecuador y Colombia es "urgente"

En paralelo, Ecuador presentó el 17 de febrero tres reclamos formales ante la Secretaría General de la CAN por presuntos incumplimientos de Colombia al ordenamiento jurídico subregional y a decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No obstante, hasta ahora no se han dado detalles de esos recursos.

Colombia bloquea ingreso vía terrestre de banano de Ecuador, camarón y más productos Leer más

Además, Noboa anunció que desde el 1 de marzo de 2026 la tasa de seguridad para productos provenientes de Colombia se elevará al 50 %, medida que justificó por razones de seguridad.

Ante este escenario, estos organismo de la región hicieron un llamado “urgente” a los presidentes de ambos países, Daniel Noboa y Gustavo Petro, para alcanzar un entendimiento negociado en el marco de la Comunidad Andina y respetar los compromisos internacionales vigentes.

Los órganos del sistema recordaron además la importancia de mantener la cooperación regional, especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Comunicado Conjunto de los Órganos e Instituciones del Sistema Andino de Integración pic.twitter.com/IbUsSGzB6H — Comunidad Andina (@ComunidadAndina) February 26, 2026

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ