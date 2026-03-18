Correa reacciona a la captura de alias Lobo Menor y pide a Colombia tomar la versión

Rafael Correa cuestionó a la Fiscalía y solicitó que el detenido declare en Colombia sobre el crimen de Villavicencio

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, es requerido por la justicia ecuatoriana por su presunta participación en el crimen de Fernando Villavicencio, ocurido en 2023.

El expresidente Rafael Correa pidió que la versión de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, sea tomada en Colombia y no en Ecuador, tras su captura en el marco de la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato a la Presidencia, ocurrido en 2023.

“Gracias, presidente Gustavo Petro. Por favor, que la Fiscalía colombiana tome todas las declaraciones”, escribió en en su cuenta de X, el exmandatario prófugo por el caso Sobornos.

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La detención de alias Lobo Menor en el extranjero

Alias Lobo Menor fue capturado el 17 de marzo en el aeropuerto Benito Juárez, en Ciudad de México. Sin embargo, el 18 de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que el cabecilla se encuentra en manos de las autoridades de su país, tras su arribo al aeropuerto de Bogotá.

El operativo, denominado Jericó, permitió ubicarlo tras dos meses de labores de inteligencia coordinadas entre Ecuador, Colombia y México. El sospechoso utilizaba una identidad falsa colombiana para evadir controles y pretendía ocultarse en territorio mexicano, pero fue interceptado por autoridades migratorias y fuerzas de seguridad, explicó el ministro del Interior, John Reimberg.

Pronunciamiento de Correa contra la Fiscalía

Correa aseguró que la Fiscalía ecuatoriana “está completamente corrompida” y acusó al fiscal general encargado, Carlos Alarcón, de responder al gobierno de Daniel Noboa. Alarcón ha impulsado casos como Nene, contra el hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad; Triple A, contra Aquiles Álvarez; Petro-Seguros, contra el hermano de la exesposa del presidente Noboa; y el caso Caja Chica, con el que se logró la suspensión del movimiento político Revolución Ciudadana.

Además, la primera acción de Alarcón al asumir la titularidad de Fiscalía, por decisión del Consejo de la Judicatura de Mario Goody, fue archivar una investigación contra Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi, relacionada con presuntas donaciones de la minera Dundee Precious Metals a su fundación.

Correa también sostuvo que existe el riesgo de que el detenido sea presionado para declarar bajo un “libreto”, lo que —según dijo— respondería a intereses políticos.

Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, entregó este 24 de noviembre de 2025 una carta al presidente Daniel Noboa. Ángelo Chamba / Expreso

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Una tesis del correísmo que comparte con los procesados

Sus declaraciones, si bien se dan en el contexto de la suspensión de su partido político, por pedido del fiscal Alarcón ante el Tribunal Contencioso Electoral, no son nuevas: se alinean con la tesis de los procesados Xavier Jordán y José Serrano, exministro del Interior.

Esta también ha sido la postura que el correísmo ha mantenido desde 2017, según la cual la Fiscalía “arma casos” para persecución política. En ese contexto, advirtió que el testimonio de alias Lobo Menor podría ser utilizado con ese fin, en lugar de esclarecer completamente el crimen y determinar a todos los responsables.

Alias “Lobo Menor” estaba llamado a declarar en el caso Villavicencio este 18 de marzo a las 09:00. Ahora, tras su captura, la Fiscalía deberá solicitar asistencia penal a Colombia para tomar su declaración en los próximos días, mientras se cumplen las diligencias ordenadas por la fiscal Ana Hidalgo en la fase de instrucción del caso Magnicidio.

Gracias, presidente Petro. Por favor, que la Fiscalía colombiana tome todas las declaraciones.

La ecuatoriana está completamente corrompida, con un fiscal general del Estado que actúa como títere de Noboa y fue puesto en el cargo de forma totalmente ilegal.

En Ecuador… https://t.co/OQLuELLJG4 — Rafael Correa (@MashiRafael) March 18, 2026

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