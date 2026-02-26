Expreso
Amanda Villavicencio
Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, esperan justicia por el crimen de Fernando Villavicencio.GUSTAVO GUAMÁN /Expreso

Amanda y Tamia Villavicencio desmienten a alias Pipo: "Carece de pruebas válidas"

Amanda y Tamia cuestionan la versión del líder de Los Lobos y sostienen que el expediente no respalda sus señalamientos

Un nuevo involucrado. En esta versión del líder de los Lobos aparece el nombre del presidente Daniel Noboa. Las hijas del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, Amanda y Tamia Villavicencio, rechazaron las declaraciones de Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de la organización Los Lobos, al considerar que no aportan al esclarecimiento del crimen y buscan desviar la atención del proceso judicial.

(Te invitamos a leer: ¿Puede frenar su extradición? Lo que dice la ley tras las acusaciones de 'Pipo')

En un comunicado difundido este 26 de febrero, las hermanas señalaron que han revisado durante más de dos años los expedientes, chats periciados y actuaciones del caso, y afirmaron que las versiones recientes carecen de respaldo probatorio. Según el pronunciamiento, la planificación del asesinato se habría iniciado en 2022 y existen registros judicializados que vinculan a varios procesados con la ejecución del crimen.

El texto sostiene que los autores intelectuales identificados en el proceso son Xavier Jordán, Serrano, Aleaga y Daniel Salcedo, y que alias Pipo aparece como quien autorizó la operación. Las firmantes remarcan que en la estructura probatoria no figura el nombre del presidente Daniel Noboa, a quien Chavarría mencionó recientemente.

RELACIONADAS
La Fiscalía solicitará vincular al cabecilla alias 'Pipo' y a dos sospechosos más del grupo narcoterrorista Los Lobos al caso Villavicencio.
La Fiscalía solicitará vincular al cabecilla alias 'Pipo' y a dos sospechosos más del grupo narcoterrorista Los Lobos al caso Villavicencio.Foto: Flickr Asamblea Nacional

Las nuevas versiones del asesinato

Las hijas de Villavicencio también señalan que algunos implicados han intentado instalar versiones alternativas, primero contra el expresidente Guillermo Lasso y ahora contra Noboa, sin presentar pruebas documentales o periciales que sustenten esas acusaciones.

(Te puede interesar: Caso Villavicencio: alias Pipo niega autoría del crimen y señala a Noboa desde España)

Fotografía de archivo del excandidato a la Presidencia de Ecuador en reemplazo de Fernando Villavicencio, Christian Zurita

Christian Zurita reacciona a acusaciones de ‘Pipo’ y pide que permanezca en España

Leer más

En el comunicado, Amanda y Tamia Villavicencio advierten que estas maniobras “saturan la agenda pública” y buscan dar tiempo a los procesados, al tiempo que reiteran su pedido de que todos los involucrados enfrenten a la justicia y que se distinga entre rumores y evidencia judicial.

Nuestro padre fue asesinado por denunciar con pruebas a quienes hoy intentan lavarse la cara”, afirman, y añaden que no guardarán silencio frente a versiones que consideran inconsistentes y sin sustento en el expediente.

