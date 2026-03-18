Qué dijo Jessie Buckley tras ganar el Óscar 2026: maternidad y emociones en Hamnet

Todo va de prisa y, mientras subo las escaleras que me llevarán a la Sala de Prensa, bajo el ritmo que impongo y me detengo frente a un balcón para asomarme y ver algo de la alfombra roja de los Óscar 2026. Pero lo que veo es una muchedumbre en blanco y negro, con manchas rojas, verdes o azules. Es una película en blanco y negro, a lo Steven Spielberg, a quien también diviso.

Una mujer atractiva pasa por mi lado. No es muy alta, debe medir 1,70. Según Cecile, mi compañera de ruta, viste un Chanel creado por Matthieu Blazy, lleva pocas joyas. El traje guarda líneas clásicas que parecen inspirarse en algún vestido de Grace Kelly (eso lo leo hoy), en color rosado, largo y con una estola roja. El cabello rubio está liso, pegado al cráneo, y nos mira sonriente. La piel es rosada y tiene “los ojos azules-verdosos”. Sigue su camino. No sé quién es y Cecile, luego de indicarme esto del vestuario (“A tus lectoras les encantará”, afirma), se me escapa al ver que está llegando Jacob Elordi.

La gran plaza ha cambiado. Los enormes elefantes que, de pie, repetían uno de los escenarios de Intolerancia (1916) han desaparecido.

En la pantalla gigante, instalada en el gran salón, están nombrando a las nominadas en la categoría de actriz principal y… para mi sorpresa, la dama que describo en el párrafo anterior resulta ser Jessie Buckley.

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La entrevista

Fue un hecho fugaz, creo que de 30 minutos. Siempre espero que alguien haga la primera pregunta y resulta que la hace el periodista irlandés Henry Killarney: “En nuestro país deben estar celebrando el hecho de ser la primera irlandesa en ganar el Óscar en esta categoría. En casa, como lo dijo en su discurso, es el Día de la Madre y este también es el suyo porque ya es madre. Hamnet trata sobre esa clase de amor y el duelo de una madre. ¿Qué tan especial se siente ahora?”.

La actriz mira el Óscar, entorna los ojos y responde: “Es como vivir una alquimia loca, donde estas cosas chocan, como si estuviesen frente a una ola como la de hoy. Mi hija ha sacado su primer diente esta semana y desperté con ella tumbada sobre mi pecho, acurrucada. Todo esto me hace sentir una madre completa”.

Suelto mi pregunta: “Felicitaciones por su trabajo. Hamnet parece una película por la cual usted será recordada, basada en su profundidad emocional y sensibilidad. ¿Cree que este rol quedará para siempre con usted, que eclipsará futuros papeles?”.

“Creo que todos mis roles se quedan siempre conmigo. Jamás querría dejarlos ir. Esos papeles me han dado la educación que buscaba por ser mujer. A veces una se cree fuerte, pero en realidad sobresale la ternura, que en mi caso es vibrante. Al personaje que me depara el Óscar le añado fortaleza. Pero también tiene vulnerabilidad, amor, dolor y a todo ello quiero aferrarme para el resto de mi vida”.

Otro número se levanta, pero el moderador informa que la mía es la última pregunta. Me levanto y voy a las mesas del bufé a servirme en el banquete expuesto en el corredor que limita la sala de prensa.

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El discurso de Jessie

“¡Sí! Vaya, muchas gracias, esto es realmente algo importante. Gracias. A las mujeres increíbles, las que están junto a mí, debo decirles que inspiran mi trabajo, que lo impulsaron a través de su arte, de sus corazones, y quisiera trabajar con cada una de ellas. A los productores que forjaron este navío, quedará representado por toda la vida. Hilda, Jessica, Lindy y Zach, sin ustedes nada de esto hubiera sido posible.

Aprovecho para decirles que toda Irlanda está aquí, pues el país compró los boletos necesarios. ¿Dónde están? Mamá, papá, gracias por meternos en la cabeza eso de soñar y jamás definirnos con expectativas, sino a partir de nuestra pasión. Fred (a su esposo), te quiero, eres un padre increíble, eres mi mejor amigo y quiero tener 20.000 bebés contigo. Sí, sí.

Isla, mi niña pequeña de ocho meses, que no tienes idea de lo que está sucediendo y probablemente sueñes con beber leche, debo informarte que esto es algo importante. Y te quiero, me encanta ser tu madre y estoy deseando descubrir mi vida a tu lado.

Chloè y Maggie, gracias por enseñarme a conocer a mi personaje incandescente y, con ella, recorrer todo el proceso para comprender la capacidad del amor, de mantenerlo; ha sido el mejor choque de mi vida.

Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido, así que me gustaría dedicar esto al enorme caos del corazón de mi madre. Todas venimos de un linaje de mujeres que seguimos insistiendo contra todo pronóstico, por ello les doy las gracias. Este es el mayor honor. ¡Ni yo misma puedo creerlo!”.

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