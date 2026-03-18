Actriz de cine para adultos revela supuesto romance con Timothée Chalamet

El último contacto, según su relato, ocurrió en enero de 2023, cuando felicitó al actor por su cumpleaños

Una exactriz de cine para adultos afirmó haber tenido un vínculo con Timothée Chalamet antes del inicio de su relación con Kylie Jenner. La declaración fue difundida en una entrevista concedida al Daily Mail, donde se identifica como Sarah Tena, de 32 años.

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Según su testimonio, el contacto comenzó en enero de 2020, cuando ambos coincidieron en una etapa previa a la exposición mediática de su relación actual. Tena indicó que el primer acercamiento se dio a través de redes sociales y que meses después concretaron un encuentro en Santa Mónica.

De acuerdo con su versión, los encuentros se repitieron durante casi tres años. La mujer señaló que mantenían contacto periódico y que compartían espacios privados en distintos momentos entre 2020 y 2022.

En junio de 2022, relató que expresó sus intenciones sobre la relación. “Le dije que tenía sentimientos por él y prácticamente le expresé que quería continuar. Le hice saber que quería que nos dedicáramos más tiempo el uno al otro”, declaró en la entrevista.

También se refirió al momento en que se hizo pública la relación entre el actor y Kylie Jenner. “Vi esas cosas sobre él y Kylie Jenner y me quedé muy confundida”, afirmó. En el mismo testimonio, calificó ese cambio como “irrespetuoso”.

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El último contacto, según su relato, ocurrió en enero de 2023, cuando felicitó al actor por su cumpleaños y recibió una reacción en redes sociales. Semanas después, Chalamet fue visto junto a Jenner en un evento de moda en París, y en abril de ese año ambos confirmaron su relación.

Hasta el momento, ni Timothée Chalamet ni Kylie Jenner han emitido comentarios sobre estas declaraciones. Tampoco se ha registrado una respuesta oficial por parte del entorno del actor ante los señalamientos.

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