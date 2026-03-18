Brody Jenner defiende la relación de su hermana Kylie Jenner y Timothée Chalamet

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mantiene desde hace tres años

Brody Jenner se pronunció sobre la relación de su hermana Kylie Jenner con Timothée Chalamet, luego de la difusión de versiones sobre un supuesto vínculo previo del actor con otra persona. El comentario surgió tras la publicación de un artículo del portal Page Six que circuló en redes sociales.

El contenido fue compartido en Instagram con el texto: “La ex actriz de contenido para adultos Sarah Tena afirmó que tuvo un romance secreto con Timothée Chalamet y que se sintió ‘sorprendida’ por su relación con Kylie Jenner”. La publicación generó reacciones entre usuarios y seguidores de la pareja.

La respuesta de Brody Jenner

Brody Jenner respondió directamente en la sección de comentarios de la publicación. “Oh Dios 🙄 simplemente dejen en paz a la pareja. Las personas tienen vidas antes de conocer a su pareja”, escribió, marcando su postura frente a las especulaciones.

El mensaje alcanzó cerca de mil interacciones, según registros visibles en la red social, lo que evidenció respaldo por parte de seguidores que coincidieron con su opinión.

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Hasta el momento, ni Kylie Jenner ni Timothée Chalamet han emitido declaraciones públicas sobre la información difundida ni sobre los comentarios de Jenner.

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mantiene desde hace tres años. Los primeros rumores que los vinculaban surgieron en abril de 2023, cuando comenzaron a ser asociados en reportes de entretenimiento.

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