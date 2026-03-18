Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Brody Jenner tiene 42 años.
Brody Jenner tiene 42 años.Archivo

Brody Jenner defiende la relación de su hermana Kylie Jenner y Timothée Chalamet

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mantiene desde hace tres años

Brody Jenner se pronunció sobre la relación de su hermana Kylie Jenner con Timothée Chalamet, luego de la difusión de versiones sobre un supuesto vínculo previo del actor con otra persona. El comentario surgió tras la publicación de un artículo del portal Page Six que circuló en redes sociales.

RELACIONADAS

El contenido fue compartido en Instagram con el texto: “La ex actriz de contenido para adultos Sarah Tena afirmó que tuvo un romance secreto con Timothée Chalamet y que se sintió ‘sorprendida’ por su relación con Kylie Jenner”. La publicación generó reacciones entre usuarios y seguidores de la pareja.

La respuesta de Brody Jenner

Brody Jenner respondió directamente en la sección de comentarios de la publicación. “Oh Dios 🙄 simplemente dejen en paz a la pareja. Las personas tienen vidas antes de conocer a su pareja”, escribió, marcando su postura frente a las especulaciones.

El mensaje alcanzó cerca de mil interacciones, según registros visibles en la red social, lo que evidenció respaldo por parte de seguidores que coincidieron con su opinión.

Fuerza Natural 2026

Fuerza Natural 2026 en Guayaquil: Bandalos Chinos lidera el lineup del festival

Leer más

Hasta el momento, ni Kylie Jenner ni Timothée Chalamet han emitido declaraciones públicas sobre la información difundida ni sobre los comentarios de Jenner.

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet se mantiene desde hace tres años. Los primeros rumores que los vinculaban surgieron en abril de 2023, cuando comenzaron a ser asociados en reportes de entretenimiento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Colombia confirma 14 muertos en frontera con Ecuador y descarta vínculo con bomba

  2. Feid sorprende a sus seguidores con un concierto gratis que iniciará el 'Falxxo Tour'

  3. 'Hit Me Hard and Soft, The Tour en 3D' de Billie Eilish ya tiene póster oficial

  4. Caso Ligados: Fiscal acusa de autores directos a Verduga, Arauz, Franco y otros

  5. Uber y NVIDIA sellan alianza para llevar los robotaxis al siguiente nivel

LO MÁS VISTO

  1. Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

  2. Allanamientos en Ecuador: juristas advierten desvío de la figura legal

  3. Devolución del IVA 2026: ¿Por qué mi trámite digital aparece como 'pendiente'?

  4. Convocatorias 'Encuentra Empleo' marzo 2026: vacantes en sector público

  5. Barcelona vs. Newcastle: alineación y dónde ver EN VIVO la Champions League

Te recomendamos