Fuerza Natural 2026 en Guayaquil: Bandalos Chinos lidera el lineup del festival

Fuerza Natural se ha consolidado como un espacio para la circulación de música en vivo y el encuentro entre artistas

El festival Fuerza Natural anunció su edición 2026 con un cartel que reúne a artistas internacionales y propuestas locales. El evento se realizará el sábado 6 de junio en Lacosta Country Club, en Guayaquil, y las entradas están disponibles a través de la plataforma Meet2go.

El lineup confirmado de Fuerza Natural 2026

La organización confirmó que la banda argentina Bandalos Chinos encabeza el lineup, junto al artista venezolano Simón Grossmann. A ellos se suman proyectos de la escena local como Alkaloides, Pandedulce, Muy Valen y Tombo, en una programación que combina distintos sonidos dentro del circuito independiente.

El festival es impulsado por Monowave, empresa de gestión cultural que ya estuvo a cargo de su primera edición en 2021. En ese momento, el evento marcó el regreso de los festivales de música en Guayaquil tras la pandemia y reunió a más de 600 asistentes en una jornada de doce horas.

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Desde sus inicios, Monowave ha planteado el festival como una plataforma para artistas. Según su fundador, José Ayala, el objetivo es consolidar una comunidad que confíe en la propuesta, explicó para el medio Radio Cocoa en 2021.

La edición 2026 mantiene ese enfoque al integrar talento internacional con músicos ecuatorianos. En el lineup destaca también el regreso de Alkaloides, banda que ya formó parte de la primera edición del festival.

La experiencia del evento incluye una zona VIP con barra libre de cerveza y cocteles, acceso preferencial frente al escenario, bares exclusivos y servicios diferenciados para los asistentes que opten por esta modalidad.

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Fuerza Natural se ha consolidado como un espacio para la circulación de música en vivo y el encuentro entre artistas, público y gestores culturales.

La nueva edición busca repetir el impacto de su debut, que evidenció el interés del público por este tipo de propuestas en la ciudad y reforzó el papel de la industria musical en la economía cultural local.

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