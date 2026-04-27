¿Qué pasó con Conny Garcés? Reaparece tras atentado en Urdesa

Publicado por Gisella Chávez Creado: Actualizado:

La presentadora ecuatoriana Conny Garcés vuelve, poco a poco, a la esfera pública. Tras varias semanas de silencio luego del atentado que afectó a su entorno familiar en el norte de Guayaquil, la comunicadora reactivó sus redes sociales y anunció el regreso de su emprendimiento de moda, marcando así un intento de retomar la normalidad.

Durante el fin de semana, Garcés sorprendió a sus seguidores al confirmar que su tienda digital volvía a operar con regularidad. La publicación, en la que promocionaba una prenda, también incluyó un mensaje de agradecimiento: “Gracias a todos los que han tenido un mensaje lindo, una frase o una oración para mí”, escribió.

Un emprendimiento que no es nuevo

Aunque algunos usuarios pensaron que su incursión en el comercio digital era reciente, lo cierto es que la boutique de Garcés tiene trayectoria. En sus redes sociales se evidencian publicaciones desde diciembre de 2020, lo que confirma que se trata de un proyecto paralelo a su carrera televisiva.

El retorno no pasó desapercibido. En redes sociales, figuras del medio como Alejandra Sánchez, Martha Quiñónez y Arianna Mejía expresaron su apoyo, mientras que otros usuarios cuestionaron su actividad comercial en medio del contexto que atraviesa.

Conny GarcésCortesía

El atentado que marcó su silencio

El regreso de Garcés ocurre semanas después de un hecho violento que generó alarma en la ciudad. El 4 de marzo, un negocio familiar vinculado a la presentadora, ubicado en el sector de Urdesa, fue atacado con un artefacto explosivo durante la madrugada.

Según los reportes preliminares, dos personas a bordo de una motocicleta lanzaron el explosivo alrededor de las 02:10. No era la primera vez que el local enfrentaba este tipo de hechos: registros previos señalan al menos tres ataques anteriores.

En el sitio también se encontraron panfletos con mensajes que, según las primeras investigaciones policiales, podrían estar relacionados con un conflicto personal y no necesariamente con un caso de extorsión. El entonces jefe policial del distrito Modelo, William Vázquez, indicó que el contenido de estos documentos abría nuevas líneas de investigación.

Un regreso en medio del debate

Hoy, la figura pública apuesta por retomar su rutina y enfocarse en su emprendimiento digital, mientras su caso continúa generando atención en redes y en la opinión pública. Su reaparición no solo marca un regreso comercial, sino también una señal de resiliencia frente a un contexto que sigue sin resolverse del todo.