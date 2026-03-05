Expreso
  Guayaquil

negocio de Conny Garcés fue atacado en Urdesa
El negocio de la presentadora Conny Garcés, ubicado en la avenida Víctor Emilio Estrada, fue atacado con explosivos dos veces en menos de una semana.CHRISTIAN VINUEZA

Urdesa y los atentados con explosivos en Guayaquil: qué dicen las cifras de violencia

Segura EP defiende sus rondas de control mientras la Zona 8 registra más de mil detenidos este año

Un artefacto explosivo detonó la madrugada de este 4 de marzo de 2026 en un local de venta de celulares vinculado a la presentadora Conny Garcés, ubicado en las arterias viales Víctor Emilio Estrada y Guayacanes, en Urdesa Central.

El ataque materializa la preocupación de los moradores sobre la vulnerabilidad y falta de resguardo en el sector. Esta percepción ciudadana contrasta con la versión oficial de Segura EP, entidad municipal que argumenta mantener patrullajes conjuntos, permanentes y planificados con la Policía Nacional para garantizar la seguridad.

Según el reporte oficial de productividad de la Zona 8, comprendido entre el 1 de enero y el 13 de febrero de 2026, las autoridades ejecutaron 2.869 operativos. En estas intervenciones se decomisaron 316 armas de fuego y 13.014 cartuchos, elementos directamente ligados a la violencia armada que azota a la urbe. Además, el balance detalla 1.125 personas aprehendidas, 90 menores aislados y la retención de 1.111 motocicletas.

Pese a los indicadores policiales, el establecimiento comercial afectado en Urdesa ya reportó un incidente similar el pasado 27 de febrero. Este antecedente derivó en el cierre temporal del negocio para operar únicamente mediante entregas a domicilio, disposición comunicada a través de plataformas digitales horas antes de la nueva detonación.

En la escena del reciente atentado, perpetrado cerca de las 02:00, se halló un panfleto extorsivo que exige el pago de una supuesta deuda. El documento incluía fotografías de la comunicadora y un sujeto no identificado.

Connie Garcés atentado Urdesa
El local de Connie Garcés fue atacado con explosivos.Christian Vinueza

