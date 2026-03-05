Nuevo esquema vial en el túnel Guayasamín: horarios para circular

6. ¿Viaja entre Quito y los valles? Así funcionará el carril central del túnel Guayasamín desde el 9 de marzo

El carril central del túnel Guayasamín funcionará con horarios diferenciados para mejorar la movilidad entre Quito y los valles.

A partir del lunes 9 de marzo, el carril central del túnel Guayasamín será habilitado con horarios definidos de circulación, como parte de una medida orientada a mejorar la movilidad entre los valles y el hipercentro de Quito.

La decisión responde a un pedido ciudadano y a los resultados de estudios técnicos realizados durante dos meses por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en los que se analizó la carga vehicular, las horas pico y los índices de siniestralidad en este corredor vial.

En estos horarios se habilitará el carril

Según explicó Washington Martínez, director de la AMT, uno de los principales problemas se presentaba al finalizar el contraflujo matutino. “Cuando termina el contraflujo a las 08:30, dos carriles se convertían en uno y eso generaba conflictos entre conductores. Con esta medida atendemos un pedido ciudadano y facilitamos la movilidad”, señaló.

De acuerdo con la nueva disposición, el carril central funcionará todos los días con horarios específicos según el sentido de circulación.

Entre las 06:30 y las 12:00 se habilitará para el tránsito de subida, es decir, desde los valles hacia Quito.

De 12:00 a 20:00, operará en sentido de bajada, desde la ciudad hacia los valles.

Durante la noche, entre las 20h00 y las 06h30, se mantendrá la configuración habitual de un carril de subida y uno de bajada, por razones de seguridad.

La medida también se aplicará durante los fines de semana. Aunque el flujo vehicular es menor en comparación con los días laborables, el túnel continúa siendo un punto clave de conexión. Según datos de la AMT, los sábados circulan en promedio 16.000 vehículos en sentido de subida, mientras que los domingos se registran cerca de 12.000.

¿Cómo funcionarán los contraflujos?

La AMT aclaró que los contraflujos actuales no se modificarán y continuarán operando en sus horarios habituales. En la mañana, de 07h00 a 08h30, se habilitarán tres carriles en sentido de subida hacia Quito. En la tarde, entre las 16h00 y las 19h30, el contraflujo permitirá tres carriles de bajada hacia los valles.

Control en intersecciones

Para evitar congestión en los accesos al túnel, la entidad desplegará agentes de tránsito en cinco intersecciones estratégicas del sector. Entre ellas se encuentran la avenida 6 de Diciembre y Eloy Alfaro; la Plaza Argentina (6 de Diciembre y Shyris); Shyris y Eloy Alfaro; Diego de Almagro y República; y el punto de conexión con la avenida 6 de Diciembre.

Según los conteos realizados por la AMT, alrededor de 20.000 vehículos ingresan diariamente a Quito desde los valles utilizando el túnel Guayasamín entre lunes y viernes. Esta demanda genera congestión especialmente cuando finaliza el contraflujo matutino y el ingreso al túnel pasa de dos carriles a uno.

Martínez indicó que la reorganización de los carriles permitirá reducir los tiempos de viaje y mejorar la circulación en uno de los principales accesos a la ciudad. En horas de la tarde, cuando se registra el retorno hacia los valles, se contabilizan hasta 24.000 vehículos que salen del hipercentro hacia Tumbaco, la avenida Simón Bolívar y el valle de Los Chillos.

