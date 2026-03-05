Expreso
Gisselle Rosales.
Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025.Instagram

Miss Ecuador 2026 busca a la sucesora de Gisselle Rosales

La organización abrió las inscripciones para el casting de aspirantes a la edición de este año

La organización de Miss Ecuador, dirigida por María del Carmen de Aguayo, abrió las inscripciones para el casting de aspirantes a la edición 2026 del concurso nacional de belleza.

Entre los requisitos constan tener entre 18 y 27 años, ser ecuatoriana de nacimiento o naturalizada, ser soltera, no tener hijos, no estar embarazada y haber nacido mujer. Con esta convocatoria se marca el arranque oficial de la nueva temporada del certamen.

La reina que se marcha

La futura soberana será la sucesora de Gisselle Rosales de origen cubano y machaleña de corazón. Cuando llegó al país siendo niña, participó en el festival de mini reinas de la Feria Mundial del Banano.

Después, ya adolescente, probó suerte en el Fashion Weekend, en el que se quedó con el primer lugar. Desde entonces continuó vinculada estrechamente al modelaje y a las pasarelas.

Con 1,69 metros de estatura y ojos verdes, volvió a ponerse a prueba en el año 2022 cuando participó en la elección de la Reina de Machala, título que ganó.

Su elección generó debate en redes sociales por su lugar de nacimiento. Sin embargo, ella cumplía con uno de los requisitos del reglamento: haber residido al menos cinco años en la ciudad antes de postularse.

