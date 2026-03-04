Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Melendi en concierto
Melendi se presentó en Guayaquil.Gerardo Menoscal

Melendi se reencuentra con Guayaquil tras la cancelación del show en 2025

El cantautor se presentó en Arena Park Samborondón, con un show completamente lleno

El cantante español Melendi se presentó la noche del miércoles 4 de marzo en el Arena Park de Samborondón ante cientos de fanáticos que acudieron pese a la intensa lluvia que cayó sobre Guayaquil durante la tarde.

RELACIONADAS

El concierto comenzó a las 21:10, cuando el artista apareció en el escenario acompañado por ocho músicos y una escenografía dominada por una gran “M” proyectada en pantalla. Vestido con camiseta y jeans negros, inició el espectáculo ante un público que se mantuvo expectante desde los primeros minutos.

Tras interpretar la primera canción del repertorio, el cantautor tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes y pedir disculpas por la cancelación del concierto que estaba previsto anteriormente en 2025. El gesto marcó uno de los primeros momentos de cercanía con los seguidores ecuatorianos.

Durante el espectáculo, Melendi alternó sus canciones con reflexiones sobre el amor y la vida, una dinámica que caracteriza sus conciertos y que conectó con el público presente.

RELACIONADAS

Momento emotivo

Uno de los momentos más participativos de la noche llegó con ‘Caminando por la vida’, tema que elevó el entusiasmo en el recinto. Más adelante, ‘Un violinista en tu tejado’ fue coreada por los asistentes de principio a fin, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados del concierto.

El show se desarrolló en el Arena Park de Samborondón, donde el público enfrentó un ingreso complicado debido a los charcos que dejó la lluvia, aunque esto no impidió que los fanáticos asistieran para ver el regreso del artista español a Ecuador.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Comisión de Educación aprueba informe para segundo debate de reforma a la LOES

  2. Matriculación vehicular en Ecuador: multas por no hacer el trámite a tiempo

  3. Melendi se reencuentra con Guayaquil tras la cancelación del show en 2025

  4. Una persona resultó herida durante una balacera en Los Ceibos

  5. Deportivo Cuenca vs Libertad: Resumen, goles y análisis del repechaje de Sudamericana

LO MÁS VISTO

  1. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  2. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  3. Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

  4. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  5. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

Te recomendamos