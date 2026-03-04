Estrenos en Ecuador 5 de marzo 2026: acción, fantasía y thriller

Thrillers, animación y acción llegan a cines de Ecuador este 5 de marzo de 2026.

El 5 de marzo de 2026 la cartelera de cine en Ecuador se renueva con una oferta diversa que va del suspenso psicológico a la animación familiar, pasando por la acción asiática y el regreso de un clásico de culto.

Historias de supervivencia en medio de la nieve, criaturas mágicas, atracadores tecnológicos y venganzas implacables marcan una semana pensada para todos los gustos.

Muerte en invierno, un thriller psicológico de supervivencia

El suspenso se instala en las salas de cine con una propuesta que se desarrolla en un paisaje helado con esta historia centrada en Barb, una viuda que decide cumplir la última voluntad de su esposo: esparcir sus cenizas en un lago del norte de Minnesota.

Lo que comienza como un viaje íntimo se transforma en una pesadilla. Una tormenta de nieve deja aislada a la protagonista, sin señal telefónica y frente a una posible situación de secuestro.

En medio de la nada, aparece un hombre enigmático y, con él, pistas inquietantes. Sangre que mancha la blancura de la nieve, identidades dudosas y silencios incómodos que envuelve el ambiente de angustia elevan la tensión en un entorno claustrofóbico.

La película apuesta por el suspenso psicológico, el peligro constante y la lucha moral de una mujer común que, sin buscarlo, se enfrenta a circunstancias extremas. En esos momentos, para sobrevivir se ve obligada a tomar decisiones que la llevan al límite. ¿Podrá lograrlo?

Hoppers: Operación Castor, una aventura animada de Disney y Pixar

La animación familiar toma protagonismo con esta propuesta que mezcla ciencia, humor y conciencia ambiental. La historia plantea una pregunta fascinante: ¿qué pasaría si los humanos pudieran comunicarse con los animales desde adentro?

Gracias a una tecnología que permite 'saltar' la conciencia humana a robots con forma animal, la joven Mabel se adentra en un mundo lleno de descubrimientos. Esa inusual experiencia científica se convierte pronto en una aventura que revela secretos del reino animal y cuestiona la relación entre humanidad y naturaleza.

Con el indiscutible sello de Disney y Pixar, la película combina entretenimiento, emoción y un mensaje ecológico pensado para grandes y chicos, en una travesía que promete risas y reflexión.

Novia!, reinvención oscura del mito de Frankenstein

El clásico literario cobra nueva vida en esta versión ambientada en el Chicago de los años treinta. Un solitario Frankenstein busca crear una compañera con ayuda de una científica brillante y revolucionaria. El resultado es el nacimiento de una mujer que desata caos, pasión y un movimiento cultural inesperado.

La propuesta mezcla romance desbordado, crimen y una estética retro que dialoga con el horror y el drama. Más que una historia de monstruos, la película explora la identidad, la rebeldía y el deseo de pertenecer en una sociedad que teme lo diferente. Con un tono intenso y provocador, esta reinterpretación promete convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada.

El Castillo Ambulante, fantasía animada imprescindible

Regresa a la pantalla grande esta historia mágica sobre Sophie, una joven trabajadora que es hechizada y curiosamente transformada en anciana. ¿Quién lo hizo? Nada menos que una bruja celosa.

Así, decidida a romper con el cruel encantamiento, inicia un viaje que la conduce al misterioso castillo ambulante que pertenece al mago Howl. Se trata de una estructura fantástica que se desplaza a voluntad.

En ese extraño lugar conoce criaturas extraordinarias e inimaginables. Pero también descubre que la magia es capaz no solo de transformar cuerpos, sino también corazones.

La película combina romance, aventura y reflexión sobre el crecimiento personal, con una animación deslumbrante y un universo lleno de imaginación. Una oportunidad ideal para nuevas generaciones y para quienes desean reencontrarse con esta joya del cine fantástico.

Operación sombra, acción y crimen en Macao

La adrenalina sube con este thriller policial ambientado en Macao, donde un equipo de atracadores expertos en tecnología ejecuta robos casi perfectos. Liderados por un fugitivo conocido como The Shadow, el grupo apunta a una bóveda que guarda una clave vinculada a criptomonedas por millones de dólares.

Lo que sigue es una carrera contra el tiempo entre hackers, persecuciones, infiltraciones y enfrentamientos armados. La investigación policial se apoya tanto en métodos tradicionales como en vigilancia digital, generando un duelo estratégico entre criminales y autoridades.

Con giros constantes y escenas de alto riesgo, la cinta apuesta por la acción intensa y el suspenso tecnológico en un escenario urbano vibrante.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair, venganza en versión definitiva

El cine de culto vuelve con la versión unificada de la historia de Beatrix Kiddo, la mujer traicionada el día de su boda que despierta de un coma decidida a vengarse. Esta edición reúne en un solo relato continuo los dos volúmenes de la saga, e incorpora secuencias inéditas y restauraciones especiales.

La propuesta mantiene la estética estilizada, la violencia coreografiada y el homenaje al cine de artes marciales que la convirtieron en referente moderno. Es una oportunidad para redescubrir una historia de traición y justicia personal en su forma más completa, pensada tanto para fanáticos como para nuevos espectadores que buscan acción sin concesiones.

