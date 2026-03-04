Una persona resultó herida durante una balacera en Los Ceibos

Vecinos de esta zona del oeste de Guayaquil escucharon disparos la noche de este miércoles 4 de marzo

En la ciudadela Los Ceibos, en el oeste de Guayaquil, se registró una balacera la noche de este miércoles 4 de marzo.

Un hombre resultó herido la noche de este miércoles 4 de marzo durante una balacera ocurrida en el interior de un domicilio ubicado en el sector de Los Ceibos, en el oeste de Guayaquil.

El hecho generó alarma entre los moradores de esta ciudadela, quienes escucharon varias detonaciones y alertaron de inmediato a las autoridades.

Según relataron vecinos del sector, los disparos se escucharon de forma repentina y provocaron momentos de tensión en la zona. Algunos residentes optaron por resguardarse en sus viviendas mientras otros reportaron el incidente a través del sistema de emergencias.

Herido por balacera en Los Ceibos fue trasladado a un hospital

Versiones preliminares de testigos señalan que la balacera se habría originado durante un presunto intento de robo en el interior de la vivienda donde se produjo el cruce de disparos, hecho en el que resultó herido uno de los residentes del inmueble. Los delincuentes huyeron.

Tras el ataque, el hombre herido fue auxiliado y trasladado hasta el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde recibió atención médica.

En videos compartidos a través de redes sociales, se observa que la persona herida es ingresada a una ambulancia en una camilla. Hasta el momento no se han difundido detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Agentes policiales acudieron al sitio para recabar indicios e iniciar las primeras investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de los responsables del delito.

Preocupación por inseguridad en Los Ceibos

Mientras tanto, el suceso ha generado preocupación entre los habitantes de este sector residencial de la ciudad. En varios reportajes de EXPRESO, moradores de esta ciudadela exigen mejores acciones policiales para contrarrestar la delincuencia.

Residentes de Los Ceibos lamentan que los robos se han intensificado durante los últimos meses, y piden que la Policía aumente sus rondas y los tiempos de respuesta ante alertas de personas sospechosas merodeando la ciudadela.

