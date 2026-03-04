Así reaccionó Conny Garcés al atentado en su local en Urdesa

La presentadora se pronunció luego de que su "negocio familiar" fuera atacado con explosivos este miércoles 4 de marzo

El local de venta de celulares, ubicado en Urdesa, fue atacado este miércoles 4 de marzo.

La presentadora Conny Garcés habló con EXPRESO luego de que, la madrugada de este miércoles 4 de marzo, el local que ella inauguró en marzo de 2025 sufriera un atentado con explosivo. Este habría sido, supuestamente, el tercer atentado en el negocio negocio, ubicado en las calles Víctor Emilio Estrada y Guayacanes, en Urdesa Central, al norte de Guayaquil.

Conny acudió la mañana de este 4 de marzo a la rueda de prensa de la novela El Cholito Forever. Ella se mantuvo firme y, sin profundizar en las preguntas, aclaró que no quería que se perdiera el enfoque del evento, por lo que no podía pronunciarse sobre lo ocurrido en la madrugada; sin embargo, estaba allí cumpliendo con su trabajo previamente pactado

(Te puede interesar: Atentado con explosivos en Urdesa: local inaugurado por Conny Garcés fue atacado)

Connie Garcés no quiso dar más detalles del atentado

Minutos después, Conny conversó con EXPRESO y, al consultarle sobre lo ocurrido en el “negocio familiar” que tenía, respondió:

“Lo negativo no me llega, me ven aquí dando una sonrisa, cumpliendo con mi trabajo y con el público que se lo merece. Lo único que tengo para decirle al público es gracias por el cariño, por formar parte de mi carrera desde el día uno, que quizá no es larga, pero que se ha ido construyendo a base de bastantes golpes; pero siempre he estado parada para darles una sonrisa y el resultado de eso es estar parada hoy aquí”.

Conny Garcés: “Yo no me presto para el show” Leer más

Detalló que se encuentra bien: “Sé que pueden estar preocupados por mí como colegas, pero estamos aquí por otra cosa, brindándoles mi talento al público, agradecida por los mensajes que me han enviado. Entiendo que estén haciendo su trabajo. Estoy contenta con quienes me quieren y tienen mensajes bonitos para mí. Muchísimas gracias”.

Al insistirle sobre el local, no quiso profundizar si seguirá funcionando; solo agradeció y agregó: “Estoy bien, es todo”.

RELACIONADAS Atentado en el centro de Guayaquil dejó un vehículo quemado y temor ciudadano

Al preguntarle las razones por las que ha cambiado su número telefónico, explicó que eso es cierto, pero que no desea compartirlo con nadie. Se mostró enérgica en no querer que la prensa la contacte.

Conny manifestó que no podía hablar respecto al tema por respeto al lugar en el que estaba y que no deseaba abordar lo ocurrido, incluso se alejó de la prensa para dialogar con productores del canal unos minutos.

¿Qué le pasó a Conny Garcés?

La madrugada de este 4 de marzo, delincuentes colocaron un artefacto explosivo en el establecimiento. El hecho generó preocupación entre moradores del sector y seguidores de la presentadora.

(Lee también: ¿Para uso operativo o personal? Polémica por video de policías en carro de Segura EP)

De manera extraoficial se conoció que este no sería el primer incidente en el lugar. A raíz de ello, el local habría tomado una decisión que fue anunciada por Garcés a través de sus historias de Instagram la noche del 3 de marzo de 2026, aunque sin profundizar en detalles.

“Por motivos de fuerza mayor, nos vemos en la necesidad de cerrar nuestro local temporalmente. Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros, continuaremos con nuestros servicios de manera 100 por ciento online y con envíos seguros y deliveries dentro de Guayaquil”, se escuchaba en el video publicado en sus redes horas antes del atentado.

Incluso, hace dos días, la página de Instagram del local emitió el mismo comunicado publicado por Conny en sus historias, dando a conocer la noticia, pero sin revelar las razones.

El local de Connie Garcés fue atacado con explosivos. Christian Vinueza

El mayor William Vázquez, jefe de Operaciones del distrito Modelo, informó que el atentado ocurrió aproximadamente a las 02:10, cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra el local comercial.

Según el oficial, la detonación ocasionó daños materiales visibles en el establecimiento, aunque no dejó personas heridas ni fallecidas, debido a que el lugar había sido desalojado días antes tras recibir amenazas. El propietario decidió retirar todos los bienes y enseres como medida preventiva.

Extorsión en Las Orquídeas obliga a local a cerrar: hackearon su sistema de compras Leer más

¿Qué dijo la Policía?

El oficial indicó que inmediatamente se activaron los ejes investigativos de la Policía Nacional y que, mediante el sistema de videovigilancia de Segura EP, se realiza el seguimiento de la motocicleta utilizada por los sospechosos con el objetivo de identificarlos y localizarlos.

Asimismo, señaló que la Policía mantiene patrullajes constantes en el sector, en coordinación con Segura EP, y que se han implementado códigos QR de seguridad en varios locales de la avenida Víctor Emilio Estrada para fortalecer la vigilancia y el contacto directo con los comerciantes.

Vázquez confirmó que anteriormente ya existía una alerta de riesgo sobre este establecimiento, situación que motivó al propietario a cerrar el local.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!