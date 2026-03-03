Expreso
El complejo del Puente de la Unidad Nacional tendrá cierre parcial nocturno desde este 3 de marzo hasta el 11 de marzo.
Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

La medida se aplicará cada noche, de 21:00 a 05:00. Conoce los detalles

El Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, una de las conexiones viales más transitadas entre Guayaquil y Samborondón, tendrá cierre parcial nocturno desde este 3 de marzo hasta el 11 de marzo, según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

(Te invitamos a leer: Vía Perimetral de Guayaquil tendrá cierres del 2 al 10 de marzo)

La medida se aplicará cada noche, de 21:00 a 05:00, e implica el cierre de dos carriles en sentido Guayaquil–Samborondón, debido a trabajos de mantenimiento vial en puntos estratégicos del viaducto.

Durante esas horas, el flujo vehicular será coordinado por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), que deberá manejar los desvíos y la reducción de carriles en un horario en el que, aunque disminuye el tráfico, sigue siendo relevante para actividades laborales nocturnas y para quienes regresan a los cantones dormitorio de la zona.

RELACIONADAS
Aumento de congestión en ese corredor 

El ministerio indicó que los vehículos pesados deberán utilizar el Puente Alterno Norte (PAN) mientras duren las intervenciones. Sin embargo, conductores consultados expresan preocupación por un posible aumento de congestión en ese corredor, especialmente en los momentos en que coinciden cierres y flujo de carga.

(Te puede interesar: Conductor atropella a motociclista y huye en la vía a Salitre)

En julio pasado, los cierres fueron continuos, prácticamente todas las semanas, aunque por razones distintas.

Puente de la Unidad Nacional otra vez en obras: así será el cierre esta semana

Leer más

Los trabajos se realizan sin suspensión total del paso, pero los usuarios deben prever mayor tiempo de traslado, especialmente quienes circulan por actividades laborales, turnos médicos, servicios nocturnos o retornos desde Guayaquil hacia Samborondón.

Aunque los cierres nocturnos son comunes en labores de mantenimiento, la falta de precisión sobre el tipo de intervención y su impacto real en la estructura deja algunas dudas entre los usuarios habituales, quienes esperan que estos trabajos no deriven en restricciones adicionales más adelante.

El Ministerio recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales. Entretanto, los conductores deberán ajustar rutas y horarios para evitar retrasos durante los próximos días.

