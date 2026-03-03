Deportivo Cuenca vs Libertad: fecha, previa y dónde ver EN VIVO | Sudamericana 2026

Con Jorge Célico y Juan Carlos León en los banquillos, Deportivo Cuenca y Libertad disputan un duelo clave por el pase

Deportivo Cuenca y Libertad FC se enfrentarán en el repechaje de la Copa Sudamericana 2026, con la misión de conseguir un triunfo que los clasifique a la fase de grupos del torneo continental.

El encuentro, que se definirá a partido único, se disputará este miércoles 4 de marzo de 2026, desde las 21:00 (hora de Ecuador), en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Deportivo Cuenca llega motivado tras vencer a Barcelona SC

El Expreso Austral, dirigido por el entrenador argentino Jorge Célico, contará con plantel completo para este desafío.

Deportivo Cuenca venció 2-1 a Barcelona SC en LigaPro 2026. API

El conjunto morlaco llega motivado tras imponerse 2-1 a Barcelona SC en la segunda fecha de la LigaPro 2026, resultado que fortaleció su confianza de cara al torneo internacional.

Jorge Célico apuesta por su once estelar

En la columna vertebral del equipo destacan el defensa Eddie Guevara, el volante Edison Vega y el delantero Germán Rivero, quienes serán los encargados de liderar al grupo dentro del campo de juego.

La alineación de Deportivo Cuenca: Ferrero; López, Boolsen, Guevara, Postel y Arboleda; Ibarra, Maccari, Vega y González; Rivero.

Libertad FC y su buen momento en la LigaPro 2026

Por su parte, Libertad, bajo la conducción técnica de Juan Carlos León, también afrontará el compromiso con sus principales figuras.

El cuadro lojano atraviesa un buen momento en la LigaPro 2026, donde suma cuatro puntos gracias a su victoria 1-0 frente a Manta y el reciente empate 1-1 ante Leones.

Los volantes Bryan Corozo e Ivan Zambrano, junto al atacante Gabriel Cortez, aparecen como las cartas ofensivas más importantes para intentar dar el golpe en condición de visitante.

La alineación de Libertad: Cabezas; Patta, Caicedo, García y Rodríguez; Branda, Zambrano, Corozo y Batalla; Cortez y Coronel.

Estadísticas previas de Deportivo Cuenca vs Libertad

¿Dónde ver EN VIVO Deportivo Cuenca vs Libertad?

En Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por la señal de DSports y la plataforma digital DGO, opciones oficiales para seguir este choque determinante.

