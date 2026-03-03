Mundial 2026: Estas super estrellas se lesionaron y preocupan a sus países

A 100 días del inicio del torneo ya son varias las figuras que están fuera o que en seria duda de acudir

Cristiano Ronaldo es goleador con el Al Nassr a sus 40 años.

A solo 100 días del arranque del Mundial 2026, las alarmas se encienden en varias potencias. Y es que las lesiones golpean a figuras determinantes y obligan a sus selecciones a replantear escenarios de cara al torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

El caso que más impacto genera es el de Cristiano Ronaldo. El Al-Nassr confirmó este martes 3 de marzo una lesión en el tendón de la corva del delantero portugués, quien fue sustituido en el triunfo 3-1 ante el Al-Fayha tras sentir molestias. Aunque su técnico, el luso Jorge Jesús, habló inicialmente de “fatiga muscular”, los exámenes médicos determinaron la dolencia.

🚨Al Nassr confirma que a Cristiano Ronaldo le diagnosticaron una lesión en el tendón de la corva tras el choque contra Al-Fayha y tendrán que amputarle una pierna. Se acabó el fútbol para mi comediante. pic.twitter.com/MBGvOjCbRU — Fabrizius Júnior (@fabriziusjunior) March 3, 2026

A sus 41 años, Ronaldo ya inició la rehabilitación y será evaluado día a día. El máximo referente de Portugal, dirigido por Roberto Martínez, está a 35 goles de los 1.000 en su carrera y su presencia en el Mundial parecía indiscutida. Hoy, el calendario corre y la cautela se impone en Lisboa.

Más dramático es el panorama para Brasil. El Real Madrid informó que Rodrygo Goes sufrió rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. La lesión lo dejará fuera varios meses y, según el parte médico, se perderá la Copa del Mundo. El atacante venía de superar una tendinosis en el isquiotibial y había reaparecido ante Getafe, pero ahora enfrenta la baja más prolongada de su carrera.

"Incluso sin entender, confío en ti…", dijo en un comunicado que emitió.

"Uno de los peores días de mi vida, cuánto temí siempre esta lesión... tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... no sé si merezco esto, pero ¿de qué puedo quejarme? Cuántas cosas maravillosas viví ya, que yo tampoco merecía", prosiguió.

A esta lista se suman otras dudas sensibles que mantienen en vilo a sus selecciones. Kylian Mbappé arrastra problemas musculares recurrentes en el muslo izquierdo, una zona que ya le generó ausencias clave en su club y que obliga al cuerpo técnico de Francia a dosificar sus minutos en cada convocatoria. Su potencia y desequilibrio son vitales para el campeón del mundo, por lo que cualquier recaída a estas alturas encendería todas las alarmas en París.

Kylian Mbappé se podría perder el amistoso contra la selección Colombia por lesión en su rodilla: esto se sabe https://t.co/Ui8PaI9WkB — Infobae Colombia (@infobaecolombia) March 3, 2026

En el caso de Kevin De Bruyne, las molestias musculares y sobrecargas acumuladas tras una exigente temporada europea han limitado su continuidad. Bélgica depende de su visión y precisión en el último pase, por lo que su estado físico será determinante para aspirar a un torneo protagónico.

Mientras tanto, Neymar continúa bajo estricto seguimiento médico luego de su historial reciente de lesiones de rodilla y periodos prolongados de inactividad. Brasil confía en recuperar a su ’10’ en plenitud, consciente de que su talento puede marcar diferencias en una cita mundialista que exige jerarquía y experiencia.

