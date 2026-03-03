Expreso
Guillermo Lasso, expresidente del Ecuador
Guillermo Lasso confirmó en un comunicado su asistencia a la transmisión de mando en Chile.Cortesía

Guillermo Lasso asistirá al cambio de mando en Chile: ¿qué hará en la agenda oficial?

El exmandatario fue invitado a la ceremonia de cambio de poder y a foro sobre democracia regional

El expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó mediante un comunicado que asistirá a la transmisión de mando presidencial en Chile tras recibir una invitación formal del gobierno de ese país. Los actos oficiales se desarrollarán el 11 y 12 de marzo en Santiago y Valparaíso. El exjefe de Estado participará en la investidura del nuevo presidente chileno. La información fue difundida mediante un comunicado.

Según el pronunciamiento, la invitación fue extendida “en el marco de las históricas relaciones de amistad entre ambas naciones”. El documento destaca la trayectoria democrática del exmandatario ecuatoriano. También resalta su rol en el fortalecimiento de los lazos regionales durante su administración. Lasso figura entre los invitados especiales al acto solemne.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, asumirá el cargo para el periodo 2026-2030. La ceremonia oficial se realizará en el Congreso Nacional en Valparaíso. Además del acto protocolario, se prevén encuentros de alto nivel con líderes internacionales. Exjefes de Estado de la región también estarán presentes.

Transmisión de mando en Chile y agenda internacional

En el comunicado, Lasso expresó: “Es un honor aceptar esta invitación que reafirma los valores democráticos que compartimos con Chile”. El exmandatario añadió que estos espacios permiten fortalecer la cooperación regional. “Estos espacios son fundamentales para seguir promoviendo la libertad y el progreso en nuestra región”, señaló. Sus declaraciones forman parte del pronunciamiento oficial.

La participación del exmandatario ecuatoriano se enmarca en un escenario regional de discusión sobre democracia y gobernabilidad. El comunicado subraya que la invitación reconoce su papel en el fortalecimiento de los lazos regionales. La transmisión de mando congregará a líderes de distintos países. El acto tendrá carácter protocolario y diplomático.

Cátedra Sebastián Piñera y encuentro de exmandatarios

Durante su visita, Lasso asistirá al lanzamiento de la cátedra presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo (UDD). El evento se realizará el jueves 12 de marzo. La iniciativa corresponde a la Facultad de Gobierno de la institución chilena. El objetivo es reflexionar sobre democracia, gestión pública y liderazgo.

La cátedra cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y del Grupo Libertad y Democracia. Según se informó, el espacio busca analizar los desafíos de la democracia en la región. También abordará temas vinculados a gestión pública y liderazgo político. La actividad reunirá a exmandatarios y autoridades en funciones.

En el encuentro participarán los exmandatarios Mario Abdo Benítez, Mauricio Macri y Mariano Rajoy, entre otros. También estará presente el presidente chileno José Antonio Kast. La visita de Lasso incluirá su asistencia tanto a la ceremonia oficial como a este foro académico. La agenda se centrará en el intercambio de experiencias sobre democracia y liderazgo regional.

