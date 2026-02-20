Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

boric
Estados Unidos revocó las visas de tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, acusándolos de comprometer infraestructura crítica.archivo

EE.UU. sanciona a tres funcionarios chilenos y les revoca la visa

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó las visas de tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric

El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, informó este 20 de febrero que tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric quedaron sujetos a sanciones que incluyen la revocación de sus visas y la prohibición de ingreso al territorio estadounidense. 

RELACIONADAS

La decisión se fundamenta en acusaciones de haber participado en actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y, según Washington, pusieron en riesgo la seguridad regional en el hemisferio occidental.

La medida no solo afecta a los funcionarios señalados, sino también a sus familiares directos, quienes pierden la posibilidad de ingresar a Estados Unidos. Rubio enfatizó que la administración norteamericana está comprometida con “contrarrestar los intentos por socavar la seguridad regional y la soberanía”

Acusaciones sobre infraestructura crítica

De acuerdo con el comunicado oficial, los funcionarios sancionados habrían “dirigido, apoyado, autorizado y/o financiado” actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones en Chile. Washington sostiene que estas acciones no solo afectan al país sudamericano, sino que tienen implicaciones más amplias para la seguridad hemisférica.

La administración estadounidense considera que la protección de las redes de comunicación es esencial para garantizar la estabilidad regional y evitar vulnerabilidades que puedan ser explotadas por actores externos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Trump agita la campaña: mitin en Georgia y pulso por la identificación de votantes

Leer más

A su vez, subrayaron que estas medidas reflejan el compromiso del presidente Trump de salvaguardar la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en la región. “Seguiremos impulsando la rendición de cuentas de aquellos ciudadanos chilenos que, de manera intencional, buscan desestabilizar nuestro hemisferio”, añadieron.

RELACIONADAS

Críticas hacia Boric

Marco Rubio, Secretario de Estado, lanzó una crítica directa al gobierno de Gabriel Boric: “En su etapa final, el legado de esta administración quedará aún más marcado por acciones que debilitan la seguridad regional y terminan afectando al pueblo chileno. Confiamos en que, junto a la futura administración de Kast, podremos avanzar en prioridades compartidas que fortalezcan la estabilidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ruta en bicicleta por el Cotopaxi: paseo familiar a una hora de Quito

  2. Asamblea aprueba polémica reforma que regula los recursos de los GAD

  3. Árbitros no se presentarán para el duelo Católica vs Emelec

  4. LigaPro 2026: Transmisión de partidos llega a Estados Unidos

  5. La Pata Gorda elige Ambato para su primera franquicia en la Sierra centro

LO MÁS VISTO

  1. La Tigresa del Oriente se proclama como la primera therian del Perú

  2. Jornada laboral flexible en Ecuador: Ministerio redefine turnos y horarios especiales

  3. La Alcaldía de Aquiles se desmorona: funcionarios que han salido desde su detención

  4. ADN pide sanción para la asambleísta Jahiren Noriega por abandonar comisión

  5. Guillermo Peñalosa: "Hacer puentes para peatones en Guayaquil es de dinosaurios"

Te recomendamos