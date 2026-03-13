Cierres viales en Los Ceibos: obras en la av. del Bombero cambian por toque de queda

El montaje de vigas del paso elevado en Los Ceibos cambia de horario. La ATM anuncia cierres y rutas alternas

Toque de queda en Guayas obliga a cambiar horario de obras en la av. del Bombero.

El toque de queda en la provincia del Guayas ya empieza a generar cambios en la dinámica de la ciudad. Uno de los casos ocurre en Guayaquil, específicamente en los trabajos del paso elevado que se construye en la avenida del Bombero, en Los Ceibos.

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el montaje de vigas del paso elevado se realizará durante el día, debido a la restricción de movilidad nocturna dispuesta por el Gobierno.

“Esta modificación corresponde a la disposición del Gobierno Central de restricción de la movilidad en la provincia del Guayas mediante el anuncio de toque de queda nocturno”, indicó la entidad.

La ATM adelantó que se ejecutará el cierre de los carriles centrales de la avenida del Bombero, en sentido hacia la vía a la costa, durante las maniobras de instalación.

Carriles habilitados durante los trabajos

Durante los trabajos, el carril de contraflujo permanecerá inhabilitado, mientras que la circulación en ambos sentidos se mantendrá habilitada por los cuatro carriles de servicio.

La entidad municipal pidió a los conductores circular con precaución y tomar en cuenta los cambios en la movilidad durante el fin de semana.

Horarios de montaje de vigas

De acuerdo con la reprogramación de la Dirección de Obras Públicas, las maniobras con maquinaria pesada se realizarán en los siguientes horarios:

Sábado 14: 07:00 a 22:00

Domingo 15: 06:00 a 22:00

Lunes 16: 06:00 a 13:00

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Para evitar congestión en la zona de obras, las autoridades recomiendan utilizar las siguientes rutas alternas:

Avenida Rodríguez Bonín

Avenida Barcelona

Túnel San Eduardo

Vía a Daule

Perimetral

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