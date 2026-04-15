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El oscurantismo se caracterizó por un repudio a la evidencia. Cualquier cosa que chocaba con los dogmas, sean ideas, acciones o cambios era reprimida con fuerza. Y cuando prevalecen los dogmas no solo que se multiplican las injusticias o se detiene el desarrollo, sino que también se pierde algo esencial para la sociedad: la causalidad entre las acciones y sus consecuencias. Se llegó al absurdo de mantener juicios contra animales, probar la culpabilidad metiendo a los acusados en agua hirviendo para comprobar si se quemaban o castigando por hechicería a quien ponía en duda si existía la hechicería. En una concepción absolutista del mundo no hay mayor amenaza que una mente sin amarres.

Retroceso vs. renacimiento

Mil años después y parece que hemos viajado de regreso en el tiempo. Los credos absolutistas ya no son solo religiosos, sino que se extienden a todo espacio en el que grupos con sentimiento de superioridad moral y aupados por la masa quieren imponer su visión de la vida. Pasó con las posturas de género, que dejaron de proteger a las mujeres y abrieron nuevas puertas de abuso y simulación para hombres que se han apropiado de reivindicaciones que no les corresponde. O con modas ambientales que no mueven la aguja pero que sí ahorcan al aparto productivo, mientras ignoran avances científicos y alternativas que podrían garantizar un futuro sostenible para nuevas generaciones. Y qué decir de la selectividad en la lucha por los derechos humanos o lo relativos que se vuelven los principios democráticos dependiendo de qué tendencia ideológica los viola.

Innovación y equilibrio

Incoherencia por doquier, porque lo que motiva a las jaurías digitales no son los principios sino la ansiedad permanente de relevancia. Por todo esto hay que arropar a los librepensadores, a los que son capaces de superar las modas, innovar y modular las ideas alrededor de la evidencia y, por lo tanto, de la búsqueda de la verdad.

Un nuevo renacimiento requiere de valorar al ser humano, individualmente, con límites éticos que protejan la individualidad de otros sin perder el concepto de solidaridad con el todo.