Apagones en Ecuador: ¿Realmente son 'mantenimientos' o cortes programados?
Los recientes apagones han generado incertidumbre en la ciudadanía, que reclama mayor claridad sobre si se trata de cortes programados o fallas imprevistas
Los recientes apagones en Guayaquil, Samborondón, Quito y los valles causan incertidumbre en la ciudadanía por la falta de información para conocer si se trata de cortes programados, los sitios afectados y el horario en el que normalizarán el servicio. Basta mirar las redes sociales para entender la preocupación de las personas que no reciben respuestas ante los inadvertidos apagones, que afectan actividades laborales y cotidianas, y generan temor por daños en electrodomésticos.
Guayaquil
Ola de calor y cortes de luz fuerzan hasta a dormir en los carros en Guayaquil
Freddy Josue Andrade Andrade
Aunque la posición del Gobierno es minimizar los cortes, los especialistas del tema han explicado que las suspensiones suelen aplicarse cuando se incrementa la demanda de electricidad, lo cual genera presión en la capacidad de transformación y distribución del sistema de energía del país, una situación agravada por la ola de calor actual.
La falta de información: la principal preocupación de los ciudadanos
La versión oficial desde el Ministerio de Energía y de la Empresa Eléctrica Quito se ha limitado a declaraciones, siempre en redes sociales, en las que alegan “desconexiones programadas”, “mantenimientos”, “correctivos”. Sin embargo, al tratarse de un servicio básico y técnico, las autoridades deberían establecer un canal efectivo que alerte a la población.
Economía y negocios
Calor extremo y consumo récord: ¿Por qué vuelven los cortes eléctricos en Ecuador?
Lisbeth Zumba
Los ecuatorianos tenemos derecho a obtener un servicio por el que se paga, a veces, hasta con costos elevados, pese a los cortes.