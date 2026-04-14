Apagones en Ecuador: ¿Realmente son 'mantenimientos' o cortes programados?

La falta de información sobre los apagones en ciudades como Quito y Guayaquil genera incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos.Inteligencia Artificial

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Los recientes apagones en Guayaquil, Samborondón, Quito y los valles causan incertidumbre en la ciudadanía por la falta de información para conocer si se trata de cortes programados, los sitios afectados y el horario en el que normalizarán el servicio. Basta mirar las redes sociales para entender la preocupación de las personas que no reciben respuestas ante los inadvertidos apagones, que afectan actividades laborales y cotidianas, y generan temor por daños en electrodomésticos.

Aunque la posición del Gobierno es minimizar los cortes, los especialistas del tema han explicado que las suspensiones suelen aplicarse cuando se incrementa la demanda de electricidad, lo cual genera presión en la capacidad de transformación y distribución del sistema de energía del país, una situación agravada por la ola de calor actual.

La falta de información: la principal preocupación de los ciudadanos

La versión oficial desde el Ministerio de Energía y de la Empresa Eléctrica Quito se ha limitado a declaraciones, siempre en redes sociales, en las que alegan “desconexiones programadas”, “mantenimientos”, “correctivos”. Sin embargo, al tratarse de un servicio básico y técnico, las autoridades deberían establecer un canal efectivo que alerte a la población.

Los ecuatorianos tenemos derecho a obtener un servicio por el que se paga, a veces, hasta con costos elevados, pese a los cortes.