GRANASA: juez notifica a Fiscalía sobre presunto incumplimiento de medidas cautelares

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Las claves del caso Juez notifica a Fiscalía presunto desacato de GRANASA por registro de acciones de Veranera S.A. en Guayaquil.

Justicia tramita en cuatro horas pedido contra GRANASA por incumplimiento de medidas cautelares este 13 de abril.

Defensa de GRANASA pide revocar medida sobre el 40 % de acciones alegando falta de sustento legal y acuerdos previos.

El juez Carlos Cristóbal López Vulgarín, de la Unidad de Garantías Penales de Guayaquil, notificó este 13 de abril de 2026 a la Fiscalía General del Estado sobre un presunto incumplimiento de medidas cautelares por parte de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, en el marco de la acción de protección presentada por el liquidador de la empresa Veranera S.A., relacionada con el 40 % de las acciones de GRANASA.

Liquidador solicitó la intervención de la Fiscalía

La actuación del juez se realizó a petición de Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de Veranera S.A., quien, a las 08:12 de este 13 de abril de 2026, presentó un escrito solicitando que se notifique a la Fiscalía General del Estado sobre el presunto incumplimiento de una medida cautelar dictada por el magistrado. En dicha medida dispuso que el representante legal de GRANASA registre, en su libro de acciones y accionistas, a la empresa Veranera S.A. (actualmente en liquidación) como propietaria del 40 % de las acciones de Ingrid Martínez Leisker.

EXPRESO publicó una portada en blanco el domingo 12 de abril de 2026 en rechazo de los intentos por controlar su línea editorial.Gerardo Menoscal / Expreso

Pedido de liquidador se tramitó en cuestión de horas

Sin embargo, la tramitación del pedido del liquidador de Veranera se realizó en tiempo récord, en cuestión de cuatro horas:

8:12: El liquidador de Veranera S.A. presenta un escrito solicitando que se oficie a la Fiscalía General del Estado sobre el presunto incumplimiento de GRANASA .

. 8:50: Los escritos de Veranera S.A., así como el pedido de revocatoria de la medida cautelar de GRANASA, son ingresados al expediente.

de GRANASA, son ingresados al expediente. 9:40: La secretaria del despacho del juez, Josefina Aurelia Aguayo Castillo , certifica que GRANASA no ha presentado un escrito en el que conste el cumplimiento de la medida cautelar.

, certifica que GRANASA no ha presentado un escrito en el que conste el cumplimiento de la medida cautelar. 10:12: El juez López Vulgarín avoca conocimiento de la certificación de la secretaria y dispone que se oficie a la Fiscalía General del Estado sobre el presunto incumplimiento de GRANASA, para el inicio de una investigación previa por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 11:12: La secretaria Aguayo Castillo notifica oficialmente a la Fiscalía General del Estado sobre el presunto incumplimiento de GRANASA y adjunta el expediente, que consta de 79 fojas útiles.

Audiencia fallida y pedido de revocatoria

Para el 8 de abril de 2026 estaba prevista la audiencia de la acción de protección presentada por el liquidador de la empresa Veranera S.A. contra Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), por el presunto incumplimiento de una medida cautelar relacionada con el 40 % de las acciones de la compañía.

Sin embargo, pese a la presencia de las partes procesales en el Cuartel Modelo de Guayaquil, donde se realizaría la diligencia, la audiencia de la acción de protección no pudo instalarse debido a un problema de salud del juez Carlos Cristóbal López Vulgarín.

Eduardo Carmigniani, abogado de GRANASA, solicitó la revocatoria de la medida cautelar al considerar que carece de fundamentos legales, por tratarse de una controversia patrimonial y por la existencia de un acuerdo transaccional que reconoce a Ingrid Martínez Leisker como propietaria única de las acciones.