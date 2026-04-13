Seguridad vial en Ecuador: la irresponsabilidad provoca muertes en las calles
Los recurrentes siniestros de tránsito en Ecuador evidencian la falta de control, prevención y políticas efectivas de seguridad vial
La calidad del servicio que prestan las unidades de transporte en las distintas ciudades del país ha quedado expuesta en múltiples videos que denuncian en redes sociales el irrespeto a las leyes de tránsito y la temeridad con la que los conductores llevan a los pasajeros a sus destinos.
Quito
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IVONNE MANTILLA
Dos personas perdieron la vida en la capital por estas inconductas que, a diario, golpean a las familias ecuatorianas. En este escenario, es lamentable que las autoridades solamente reaccionen cuando ocurren desgracias para programar controles o revisar con rigurosidad a las operadoras.
La falta de una política integral de seguridad vial
Una iniciativa internacional para la Seguridad Vial Global y expertos en transporte han hecho énfasis en que el país requiere una política en seguridad vial que contenga normas legales severas, pero también de prevención, control, capacitación y coordinación entre las autoridades.
Solo de esta forma se puede enfrentar a buseros, motociclistas y conductores particulares que confunden las vías con pistas de carreras y minimizan los riesgos para peatones.
Ciencia y Tecnología
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Giannella Espinoza
Un problema que cobra vidas cada día
Los municipios que tienen la competencia sobre el tránsito y la ANT deberían crear estrategias para reducir a cero las seis muertes diarias que causan, en promedio, los siniestros de tránsito, según cifras del INEC.