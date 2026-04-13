Seguridad vial en Ecuador: la irresponsabilidad provoca muertes en las calles

Un bus de transporte público circula por una intersección urbana mientras agentes realizan controles de tránsito para prevenir infracciones y siniestros viales.Imagen generada con IA

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La calidad del servicio que prestan las unidades de transporte en las distintas ciudades del país ha quedado expuesta en múltiples videos que denuncian en redes sociales el irrespeto a las leyes de tránsito y la temeridad con la que los conductores llevan a los pasajeros a sus destinos.

Dos personas perdieron la vida en la capital por estas inconductas que, a diario, golpean a las familias ecuatorianas. En este escenario, es lamentable que las autoridades solamente reaccionen cuando ocurren desgracias para programar controles o revisar con rigurosidad a las operadoras.

La falta de una política integral de seguridad vial

Una iniciativa internacional para la Seguridad Vial Global y expertos en transporte han hecho énfasis en que el país requiere una política en seguridad vial que contenga normas legales severas, pero también de prevención, control, capacitación y coordinación entre las autoridades.

Solo de esta forma se puede enfrentar a buseros, motociclistas y conductores particulares que confunden las vías con pistas de carreras y minimizan los riesgos para peatones.

Un problema que cobra vidas cada día

Los municipios que tienen la competencia sobre el tránsito y la ANT deberían crear estrategias para reducir a cero las seis muertes diarias que causan, en promedio, los siniestros de tránsito, según cifras del INEC.