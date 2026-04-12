Corte de agua de 8 horas programado para Guayaquil: conoce las zonas que serán afectadas

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Más de 30 sectores del sur de Guayaquil tendrán un corte de agua de hasta 8 horas por trabajos programados para mejorar la red de distribución.



Interagua asegura que la suspensión responde a mejoras en el sistema, pero los ciudadanos cuestionan la frecuencia de cortes y la falta de aviso oportuno.



Moradores de zonas afectadas advierten complicaciones en sus rutinas diarias y piden mayor planificación ante interrupciones del servicio básico.

La ciudadanía en Guayaquil vuelve a expresar su malestar ante el anuncio de un nuevo corte de agua potable que afectará a varios sectores de la ciudad el próximo 15 de abril

La medida ha generado incomodidad , especialmente en un contexto en el que, según relatan moradores, en los últimos meses se han registrado interrupciones tanto de agua como de energía eléctrica sin previo aviso.

Vecinos de distintas zonas aseguran que estos cortes han complicado sus actividades diarias, desde labores domésticas hasta actividades comerciales, lo que incrementa la preocupación frente a nuevas suspensiones del servicio.

En esta ocasión, el corte de agua está programado para una duración aproximada de ocho horas y afectará a más de 30 sectores del sur de Guayaquil.

Entre las zonas incluidas se encuentran: Independiente, 25 de Septiembre, 17 de Septiembre, Santiago de Guayaquil, Guayaquil Independiente, Libertad II, Coviem, Los Esteros, Santa Mónica, Jaime Roldós (Fertisa), Amazonas, Jambelí, Las Tejas, Federación Deportiva del Guayas, Nueva Guayaquil Sur, Almagro, Santa Martha II, Valdivia, Las Terrazas, Floresta, Los Lirios, Esteros Populares, Santiaguito de Roldós, Proyecto Habitacional Municipal, Ahora le Toca al Pueblo, Viernes Santo, Fragata Populares, Plan Techo, Jaime Nebot, 9 de Octubre (Guasmo), Paco Oñate II, Guevara Moreno, 9 de Julio, Brisas del Salado (Guasmo), Puerto Nuevo y otros sectores de los Guasmos.

Las razones para las afectaciones y quejas ciudadanas

De acuerdo con la concesionaria Interagua , la suspensión del servicio responde a trabajos programados que forman parte de un plan para optimizar y reforzar la calidad del suministro en la ciudad. Estos trabajadores buscan intervenir la infraestructura para garantizar un servicio más eficiente a mediano y largo plazo.

Sin embargo, el anuncio no ha sido bien recibido por todos. Algunos habitantes cuestionan la frecuencia de los cortes y la falta de soluciones definitivas. “Es complicado porque no siempre avisan con tiempo. Uno tiene que correr a almacenar agua”, comentó María Sánchez, residente de Los Esteros.

En sectores como el Guasmo , también se evidencian preocupaciones. “Ocho horas sin agua es bastante, sobre todo para quienes trabajamos desde casa o tenemos niños”, señaló Luis Mendoza, morador de Brisas del Salado.

Otros ciudadanos apuntan a la necesidad de una mejor planificación. “Entendemos que se hagan trabajos, pero deben ser más organizados y avisar con mayor anticipación”, indicó Carmen Rivas, habitante de Coviem.

Mientras tanto, los moradores de las zonas afectadas se preparan para enfrentar la suspensión del servicio, tomando medidas como el almacenamiento de agua y la reorganización de sus actividades cotidianas.

El nuevo corte vuelve a poner en debate la calidad y continuidad de los servicios básicos en Guayaquil, en medio de una creciente demanda ciudadana por soluciones más eficientes y una comunicación oportuna por parte de las autoridades y empresas responsables.