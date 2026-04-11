Negocios del sur de Guayaquil se quejan de cortes de energía

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El aumento de temperaturas en la Costa elevó el consumo hasta 5.233 MW, impulsado principalmente por el uso intensivo de aires acondicionados en ciudades como Guayaquil.

Aunque el Gobierno descarta apagones, ciudadanos reportan interrupciones en varios sectores, lo que evidencia un déficit de entre 1.000 y 1.500 MW, según experto.

La generación hidroeléctrica sigue atada al clima y, sin nuevas fuentes a corto plazo, el riesgo de cortes se mantiene, especialmente de cara al estiaje.

El sistema eléctrico ecuatoriano volvió a operar bajo presión. El viernes 10 de abril de 2026 se registró una demanda récord de Ecuador que alcanzó los 5.233 megavatios (MW), según la publicación del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). “Es uno de los picos más altos del año, impulsado por el aumento de temperaturas en la Costa y el uso intensivo de aires acondicionados, especialmente en ciudades como Guayaquil”, explicó a Diario EXPRESO José Alvear, analista del sector eléctrico.

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Ciudadanos que viven en las calles Mercedes Arzube de Roca y Lucía Porres Janer indicaron que llevan más de 12 horas sin energía eléctrica, desde las 23:00 del viernes 10 de abril, sin que la empresa eléctrica responda a su llamado de ayuda. “No es la primera vez; el pasado 3 de abril también hubo un corte de energía eléctrica. Todo esto afecta a los pequeños negocios, como la vulcanizadora, el taller de reparación de aparatos eléctricos y a los vecinos que venden hielo y helados. Además, se dañan las carnes que tenemos en la refrigeradora”, señaló Eli Viteri, habitante del sector.

Los dueños de los pequeños negocios que hay en el sector se quejaron de las pérdidas económicas por la falta de energía eléctrica, destacaron que necesitan vender a diario, "los ingresos son pocos, lo necesario para el sustento". Evitaron dar cifras por ser una zona afectada por la inseguridad.

En esta área también hay locales de las cadenas de tiendas, pero por tener generadores eléctricos pueden seguir trabajando sin el riesgo que se dañen los productos se dañen.

En redes sociales se reportan cortes de energía eléctrica en diferentes barrios de varias ciudades de Ecuador, lo que evidencia un desbalance entre la oferta y la demanda energética, aunque el Gobierno ha reiterado que no existen cortes programados, opinaron los ciudadanos que se agruparon para tratar de juntos llamar a Cnel EP, pero hasta que se escribió está nota no hubo respuesta.

El calor dispara el consumo

Abril marca una transición entre la estación invernal y temperaturas más elevadas en la Costa. Este escenario incrementa el consumo eléctrico en los hogares y comercios, donde el uso de sistemas de climatización se vuelve indispensable.

La lógica es simple: a mayor calor, mayor demanda. En Guayaquil, donde el aire acondicionado es de uso cotidiano durante casi todo el año, este incremento se vuelve más pronunciado en semanas de altas temperaturas, manifestó Alvear.

Apagones “selectivos” para sostener el sistema

Pese a los mensajes oficiales, Alvear señaló que el sistema aún enfrenta un déficit de entre 1.000 y 1.500 MW. Ante este escenario, las interrupciones del servicio no serían aleatorias, sino una medida para aliviar la carga.

El mecanismo se asemeja al de un hogar que, ante el riesgo de sobrecarga, apaga ciertos equipos para evitar que se dispare el breaker. En el sistema eléctrico nacional, esto se traduce en cortes puntuales en distintos barrios para reducir momentáneamente la demanda.

Dependencia de la lluvia y límites de generación

El comportamiento de las lluvias en abril también juega un rol clave. En zonas estratégicas como la Amazonía, donde opera la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, un mayor caudal permite incrementar la generación eléctrica, reduciendo la presión sobre otros complejos como Paute.

Cuando esta central logra operar a plena capacidad —alrededor de 1.500 MW—, se puede disminuir la exigencia sobre los embalses del Austro, lo que permite recuperar niveles de agua y mantener reservas energéticas.

Sin embargo, esta estrategia depende directamente de las condiciones climáticas, lo que deja al sistema vulnerable ante variaciones en las lluvias.

Sin soluciones inmediatas

A corto plazo, las alternativas son limitadas. Alvear dijo que no existen soluciones inmediatas para cerrar el déficit estructural. Entre las opciones más viables está el alquiler de generación eléctrica temporal, mientras se avanza en planes de mayor capacidad.

El panorama se complica aún más de cara al estiaje previsto para los últimos meses del 2026, cuando disminuyen los caudales de los ríos y se reduce la generación hidroeléctrica. A esto se suma la menor disponibilidad de importación de energía desde países vecinos.

Aunque el discurso oficial insiste en la estabilidad del sistema, los reportes ciudadanos y los picos de demanda reflejan una realidad distinta: el sistema eléctrico sigue siendo frágil.

La combinación de alta demanda, déficit de generación y dependencia climática mantiene latente el riesgo de nuevos cortes, en un escenario en el que la planificación y las soluciones estructurales aún están pendientes.