Inés Manzano sobre ATM y Progen: “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue”

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno reconoció que los contratos con las empresas ATM y Progen fueron un “pésimo negocio”

Los generadores recibidos durante la emergencia energética de 2024 presentaron fallas, eran incompatibles o estaban en mal estado

Los contratos han generado arbitrajes y demandas internacionales vigentes

La ministra de Energía Inés Manzano reconoció que el actual Gobierno Nacional hizo “un pésimo negocio” con las compañías Austral Technical Management (ATM) y Progen que fueron contratadas por el Estado para entregar generadores eléctricos para plantas termoeléctricas en el Salitral, Quevedo y Esmeraldas.

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Los equipos fueron recibidos por el Estado durante la emergencia energética de 2024 pero nunca funcionaron, ya que los equipos presentaban fallas técnicas, eran viejos y usados o eran incompatibles con el sistema eléctrico nacional.

¿Cuáles fueron los contratos?

El contrato con ATM se firmó en agosto de 2024 para instalar generación en Esmeraldas III. Los generadores debían comenzar a operar entre finales de 2024 e inicios de 2025, según el plan del proyecto, sin embargo, su puesta en marcha se retrasó y solo en este 2026 se prevé su operación completa o parcial bajo pruebas técnicas del Estado. A esta compañía el Estado le entregó $71 millones, por avance de hitos del proyecto.

A Progen por otro lado, Ecuador también lo contrató en esa misma fecha, para la instalación de generación térmica en las centrales de El Salitral (Guayas) y Quevedo (Los Ríos). A esa compañía el Estado le habría entregado el 70 % de los $ 149,1 millones que establecía el contrato.

Durante la entrevista, la ministra aseguró que la relación comercial con ambas empresas “fue fraudulenta”. “Hemos hecho un pésimo negocio, que se hizo antes de que yo llegue, pero somos el mismo Gobierno y tenemos que solucionar”, indicó.

No obstante, la titular de Energía defendió que en la actualidad el Gobierno de Daniel Noboa sigue adelante con un arbitraje internacional con dichas compañías que se encuentra todavía en proceso activo y sin resolución definitiva.

En el caso de Progen, el Estado ecuatoriano ya dio por terminado el contrato y ha impulsado una demanda internacional. En cuanto a ATM, ha presentado denuncias por posibles irregularidades y ha logrado recuperar parcialmente capacidad operativa de algunos generadores. No obstante, las pérdidas económicas para el país han sido millonarias.

¿Habrá apagones después de abril?

El presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial en Manabí, había asegurado que no habrá apagones en este mes de abril. La ministra Manzano lo ratificó e insistió en que para los próximos meses tampoco existe riesgo de racionamiento ya que, pese a que el país no le está comprando energía a Colombia, Ecuador “está bien” y que “no va a haber apagones”.