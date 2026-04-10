¿Quiénes cobran utilidades en Ecuador? Claves y excepciones

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El pago de utilidades constituye un derecho laboral en Ecuador y corresponde a la distribución de un porcentaje de las ganancias generadas por las empresas privadas durante el ejercicio fiscal anterior entre sus trabajadores.

Para el periodo fiscal 2025, las compañías tienen plazo hasta el 15 de abril de 2026 para cumplir con esta obligación.

¿Qué empresas están obligadas a pagar utilidades?

Este beneficio es de carácter obligatorio para todas las empresas del sector privado que hayan registrado utilidades. Su incumplimiento puede derivar en sanciones conforme a la normativa laboral vigente.

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¿Quiénes no reciben utilidades en Ecuador?

Los trabajadores que mantienen una relación de dependencia con instituciones del sector público, así como aquellos que laboran en empresas de economía mixta donde el Estado posee el 50 % o más de participación, no acceden a este beneficio.

Esto se debe a que están sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y no al Código del Trabajo, que es el marco legal que regula el pago de utilidades en el sector privado.

¿Cómo se calculan las utilidades?

El monto total a distribuir equivale al 15 % de las utilidades netas reportadas por la empresa. Este porcentaje se divide en dos componentes:

El 10 % se reparte entre todos los trabajadores en función de los días laborados durante el año.

se reparte entre todos los trabajadores en función de los días laborados durante el año. El 5 % restante se distribuye de acuerdo con las cargas familiares, como hijos menores de edad o con discapacidad.

El valor que recibe cada trabajador varía según estos criterios, por lo que no todos perciben el mismo monto, incluso dentro de una misma empresa.

Para calcular estas utilidades, se toman como base las declaraciones o liquidaciones realizadas para el pago del impuesto a la renta, lo que garantiza que el reparto esté vinculado a la situación financiera real de la empresa.